Alessia Bianchi vince il torneo Fisiokinetic

Buona la prima per il Torneo Fisiokinetic Open Femminile del Tennis Club Pisa. Nonostante il clima invernale, nel primo giorno di primavera il circolo pisano ha ottenuto un grande successo di organizzazione e di pubblico. Ben sessantasei le iscritte di questa prima iniziativa al femminile per un montepremi di 1500 euro. Ad aggiudicarsi il titolo è stata Alessia Bianchi, finalista ai campionati Toscani Indoor assoluti al Match Ball, che ha battuto dopo due set Elena Raffaeta. A premiare la ventiseienne di Scandicci un astro del panorama tennistico femminile, l’azzurra Jasmine Paolini, ventiduenne lucchese. «Sono molto contenta di un torneo simile sul territorio e ancora di più per l’attenzione verso il tennis femminile – ha detto Jasmine – la Toscana non ha niente da invidiare alle altre regioni per capacità sportive e organizzative e lo sta dimostrando sempre di più».