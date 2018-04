Piagge, arrestato uno spacciatore

Sono stati estesi anche alle zone meno centrali i controlli del territorio svolti dalla Questura con l’impiego del reparto prevenzione Crimine Toscana. Proprio uno di questi equipaggi nel pomeriggio di ieri nel corso della vigilanza automontata effettuata nel quartiere delle Piagge, in via Puglia notava due soggetti in atteggiamento sospetto confabulare tra loro che alla vista dell’auto della polizia cercavano di allontanarsi. Gli agenti si ponevano all’inseguimento dei fuggitivi potendo notare come uno dei due si disfaceva di un involucro che gettava a terra. L’involucro veniva recuperato mentre gli agenti ingaggiavano con il fuggitivo un inseguimento a piedi attraverso i palazzi che si concludeva all’ultimo piano di uno stabile ove veniva bloccato ed identificato per M.B., tunisino di anni 34, senza fissa dimora in Italia. La sostanza stupefacente rinvenuta risultava essere eroina per un peso di circa 5 grammi suddivisi in sei confezioni termosaldate. Inoltre nel palazzo ove lo spacciatore era stato bloccato sotto uno zerbino si rinveniva la somma di 400 euro circa che sono stati sottoposti a sequestro in quanto ritenuti provento dello spaccio. M.B. è stato dichiarato in arresto per flagrante detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la polizia ha avviato accertamenti per identificare le persone destinatarie dello stupefacente. Questa mattina il processo per direttissima. La Questura assicura che i servizi di controllo del territorio nei quartieri proseguiranno.