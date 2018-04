Arti marziali, Pisa allo stage nazionale di Emas

Una piccola delegazione Toscana, guidata da Si Fu Elisa Bozzi, ha partecipato al primo grande evento Emas del 2018, lo stage Nazionale, tenutosi a Civitavecchia nel week end del 7 ed 8 aprile. Emas (Effective Martial Arts System) è una grande organizzazione di arti marziali fondata e guidata da Master Paolo Bonucci e Master Marco Mattioni. Emas Italia ha fatto della difesa personale l’obiettivo primario, lasciando ben lontano quello che è lo sport da combattimento e scegliendo di preparare gli allievi alla difesa da aggressione reale sia in strada che purtroppo in ambiente domestico. Infatti, gli allievi dei corsi Emas ricevono una formazione completa studiando Wing Chun, Escrima e Ground Fighting e quindi lavorando su tutti gli aspetti di una possibile aggressione, dalle mani nude al combattimento a terra fino a quello armato.

«Nel panorama nazionale delle arti marziali sono nate tante organizzazioni – spiega Si Fu Elisa – Fare 300 km per andarsi ad allenare più volte al mese non è facile ma la fatica ed il sacrificio sono ripagate dalla soddisfazione di aver trovato un’organizzazione di altissima qualità dove poter studiare completamente tutto il sistema del quale anche gli allievi possono beneficiare». Durante lo stage nazionale, gli allievi toscani hanno potuto confrontarsi con allievi e maestri di altre regioni d’Italia, allenandosi intensamente per due giorni in quello che è un evento coinvolgente ed emozionante. Nel corso dello stage di domenica, la cui affluenza è di ben più di 200 allievi, hanno avuto modo di mettersi alla prova nello stress test, un circuito che riproduce situazioni reali durante il quale devono affrontare della simulazioni vere e proprie di aggressioni, vincere le proprie paure e capire che all’esterno nessuno fa sconti.

Alcuni allievi toscani sono stati esaminati ed hanno superato l’esame dimostrando di essere pronti ad accedere al programma che prevede tecniche più avanzate. «Sono stati due giorni molto intensi, faticosi ma pieni di soddisfazioni, che ci arricchiscono a livello tecnico e mentale – racconta Luca – momenti di condivisione con i compagni di allenamento di ogni giorno e nuovi amici di palestre sparse per l’Italia. Aspettando il prossimo appuntamento continueremo ad allenarci duramente per crescere ancora sotto la guida di Si Fu Elisa Bozzi e di tutta l’organizzazione Emas Italia».

Per informazioni – Pagina facebook Wing Chun e Difesa Personale EMAS Toscana. Telefono 340.8847592