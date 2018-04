Assemblea del Ccn di Calci

Lunedì 16 aprile alle 21 presso la sala consiliare del Comune di Calci si svolgerà una importante assemblea del Centro Commerciale Naturale di Calci con un ordine del giorno molto ricco. Aperto dai saluti della presidente Cristiana Ruschi, l’incontro vedrà la partecipazione dei vertici di Confesercenti Toscana Nord, a cui il Centro Commerciale Naturale è aderente, con la presidente Monti Pisani Laura Grassi e il responsabile area pisana Simone Romoli. E proprio grazie alla collaborazione di Confesercenti Toscana Nord ad aprire il dibattito sarà l’esperto consulente di turismo Marco Ricci, già protagonista e relatore del primo Forum sul Turismo dei Monti Pisani svoltosi alla Certosa di Calci lo scorso mese di settembre.

Ricci affronterà il tema del marketing territoriale applicato alla Valgraziosa nell’ottica dello sviluppo commerciale e turistico, ancora non del tutto espressi nelle loro potenzialità. Seguirà l’intervento di Salvatore Ciulla, direttore artistico del Certosa Festival manifestazione estiva giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione, per presentare le molte importanti novità accomunate dall’obiettivo di legare sempre di più la kermesse al territorio e alle sue attività commerciali e turistiche. Ciulla, che è anche consigliere della giunta pisana Confesercenti Toscana Nord con delega alle manifestazioni artistiche e culturali, illustrerà anche la nuova iniziativa “Con il Certosa Festival”. «Si tratta – spiegano la presidente Laura Grassi e Salvatore Ciulla – di un pre-festival che in alcune serate dedicate interesserà via Roma, piazza Garibaldi e le strade limitrofe del centro storico di Calci, per aumentare l’interscambio tra la Certosa e il borgo, anche attraverso lo studio di un’apposita card». Infine, l’assemblea sarà anche l’occasione per la presidente del Ccn Cristiana Ruschi di presentare ai commercianti presenti il nuovo importante accordo di collaborazione tra il Museo di storia naturale, Comune e appunto Centro Commerciale Naturale per la promozione e valorizzazione turistica, culturale ed economica di tutta la Valgraziosa. L’idea è quella di legare alla forte attrattività della Certosa, cresciuta notevolmente in questi ultimi anni, la promozione di tutte le attività economiche del comune di Calci, dagli operatori turistici ai ristoratori, dalle attività commerciali agli artigiani