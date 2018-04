Campi estivi, le possibilità

Vacanze estive settimanali per bambini e bambine, ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni. Dall’11 giugno al 7 settembre, con pausa mese di agosto, i Summer Camp offrono una variegata offerta di 6 tipologie di campi, in convenzione con il Comune di Pisa, dove è possibile usufruire dei voucher in base all’Isee 2018, e l’istituto Santa Caterina

Summer Camp 6-14 anni

Giochi senza frontiere presso il parco a verde, bellissimo e nel cuore della città , dell’Istituto Santa Caterina. Dalle 7.30 alle 17.30. La mattina attività ludico-sportive il pomeriggio dedicato ai compiti scolastici estivi. Info e iscrizioni su http://www.scaterina-pisa.it/ wp/wp-content/uploads/2018/03/ Campi-solari-Scuola-Primaria- giugno-2018.pdf.

Mare, sport e natura, in convenzione con il Comune di Pisa in collaborazione con ‘Parco avventura Il Pineto’ e ‘SunlightPark’. Attività sportive ed escursioni ludico-ambientali. Mare e nuoto, all’adiacente spiaggia momenti di gioco e acquaticità, e approccio al nuoto alla piscina ‘Sunlight Acqua Park’. Al ‘Parco avventura Il Pineto’ i ragazzi avranno la possibilità di divertirsi sui percorsi acrobatici prendendo confidenza con carrucole e moschettoni in totale sicurezza. Eco-orienteering in cui a fare da lanterna saranno alcune specie arboree.

Summer Camp 3-5 anni, mese di luglio Ludoarte – Taglio decisamente artistico presso l’Istituto Santa Caterina. Dalle 7.30 alle 17.30. Laboratorio arte&musica bodypainting ed Eco-Arte di riciclo creativo: quando la didattica si fa green. Insegnare ai più piccoli a rispettare l’ambiente facendo leva sul gioco e sulla creatività.

Scienza a taglie piccole in convenzione con il Comune di Pisa ovvero piccoli scienziati crescono. Esplorare, descrivere e rappresentare in diversi linguaggi, immaginare, cercare somiglianze e analogie, costruire modelli, confrontarsi con altri e difendere le proprie idee argomentando. Presso la scuola dell’infanzia Rodari in via San Francesco.

Parco Natura San Rossore in convenzione con il Comune di Pisa a Cascine Nuove presso la scuola materna San Rossore, nel cuore del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, percorsi ludici-sensoriali ecoambientali, visite alla fattoria del Parco

“Waterbaby, come un pesce nell’acqua” in convenzione con il Comune di Pisa presso la scuola materna Giaccherini con grandi spazi all’aperto ombrosi e ventilati, a due passi dal mare. Le attività di genere educative-ludiche e ricreative sono focalizzate sull’ambiente con laboratorio ludico biologia marina.