Ponte di Pontasserchio, la preoccupazione dei commercianti

«Le attività commerciali di Vecchiano, Nodica, Pontasserchio e Orzignano sono molto allarmate per l’annuncio della chiusura del ponte sulla via Provinciale. Ci facciamo quindi portavoce di una richiesta urgente sulle modalità e soprattutto sulla durata dei lavori». E’ Simone Romoli, responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord, ad intervenire sull’annuncio della prossima chiusura del ponte di Pontasserchio per i lavori di manutenzione. «Interpretiamo le legittime preoccupazioni delle decine di attività commerciali, tra l’altro molte riunite nei due Centri commerciali naturali di Vecchiano e San Giuliano a noi aderenti. Attività che lavorano in una vera e propria osmosi con i residenti dei due comuni che attraversano il fiume dal ponte di Pontasserchio per i loro acquisti. Considerando i noti problemi dell’altro ponte, quello di Ripafratta, il rischio è che i due comuni siano isolati senza una viabilità alternativa eccezion fatta dell’Aurelia». Confesercenti chiede un tavolo per discutere del provvedimento. «I CCN ieri hanno incontrato i due sindaci – conclude il responsabile Confesercenti -. Noi chiediamo all’ente preposto per i lavori programmazione e modalità concordate che rendano meno impattante la chiusura. Magari mantenendo il senso unico alternato o una chiusura durante la notte».