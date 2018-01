Cooking quiz: ragazzi del Matteotti tra i protagonisti

«Avere uno chef Alma tra noi è stato bellissimo – ha dichiarato Giulio Ramagli, studente dell’Ipssar Matteotti di Pisa – ha spiegato in maniera semplice e divertente. Vorrei poter ripetere questa esperienza!». «Attività molto formativa – ha proseguito Gabriele Vitali – Abbiamo capito le cose importanti del nostro lavoro: disciplina, sorriso e materie prime!»

Appuntamenti ricchi di emozione e voglia di conoscere all’Ipssar Matteotti di Pisa dove, martedì, i ragazzi coinvolti nel concorso “Cooking Quiz” hanno ottenuto grandissimi risultati. I meriti vanno al metodo didattico innovativo e molto vicino ai giovani ma soprattutto al Sommelier Alma, Andrea Matteini ed allo Chef Alma Carlo Maria Ricci che hanno saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata del contest. «Progetto molto stimolante – ha dichiarato lo Chef Carlo Maria Ricci – ed Alma è molto felice di farne parte. E’ adatto ai ragazzi che si vogliono affacciare nella ristorazione di qualità. Personalmente sono molto soddisfatto: ho visto gli studenti molto attenti ed interessati alla lezione e dai punteggi alti che hanno ottenuto ho capito che hanno recepito i valori che volevo trasmettere».

Dopo Pisa lo staff si sposterà a Massa Marittima (GR) all’IIS B. Lotti per poi proseguire alla volta di Firenze all’Ipsseoa Buontalenti e concludere la settimana a Borgo San Lorenzo all’Iis Chino Chini. Tutti gli appuntamenti all’interno delle scuole saranno ripresi dalle telecamere della Peaktime per diventare un’istruttiva e divertente trasmissione televisiva che andrà in onda prossimamente su circuito nazionale. All’interno della trasmissione, oltre all’evento a scuola, interessanti pillole sulla cucina tradizionale della città che ospita il format e consigli per una sana e corretta alimentazione.

Cooking Quiz è un progetto ideato da Edizioni Plan e Peaktime in collaborazione con Alam, La Scuola internazionale di Cucina Italiana. Anche in questa edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina; Giblor’s azienda di abbigliamento professionale che veste Bottura, lo chef numero uno al mondo, Cannavacciuolo e il francese Blanc; Cna Alimentare; Regione Marche e Unicam.