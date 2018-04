Gelato Festival, vince la volterrana Ersilia Caboni

È la gelatiera volterrana Ersilia Caboni la prima classificata della tappa fiorentina del Gelato Festival 2018, con la sua menta selvatica. Dopo un serrato testa a testa con il pistacchio di Bronte di Salvino Pappalardo, alla fine a conquistare l’ambito titolo è stato il gusto composto da fiordilatte artigianale e – appunto – pezzetti sminuzzati di fragrante menta selvatica, realizzato dalla chef di via Gramsci 3, a Volterra. Se la Caboni ha conquistato la medaglia d’oro realizzata dall’orafo Paolo Penko, per lei e i primi otto classificati prosegue il cammino dei Gelato Festival World Masters: i gelatieri Teresa Pacheco, Fabrizio Botarelli, Pasqualina Capuzzo, Gaia Mecocci, Salvino Pappalardo, Valentina Sorrentino e miss Toscana Lavinia Mannucci si ritroveranno l’anno prossimo al Carpigiani Day da cui i migliori 8 accederanno alla semifinale italiana che si terrà a Firenze nel 2020. Dopo tre giorni di assaggi in cui Firenze ha degustato complessivamente ben 5 tonnellate di gelato artigianale di alta qualità, a premiare Ersilia Caboni e i gelatieri qualificati sono stati il presidente e fondatore del Gelato Festival, Gabriele Poli, insieme all’artigiano Paolo Penko. La sfida del Tonda Challenge lanciata da Ifi a tutti i gelatieri in gara con l’obiettivo di creare la coppetta perfetta da 60 grammi è stata vinta da Teresa Pacheco della gelateria Fiordilatte (Fano) che si è aggiudicata così l’ambita Spatola d’Oro. Terminata la tappa fiorentina della kermesse – che ha Carpigiani (leader mondiale nella produzione di macchine per la gelateria) e Sigep Italian Exhibition Group (fiera leader internazionale del gelato, del dolciario artigianale, del caffè e della panificazione per il canale foodservice) come partner strategici, e IntesaSanpaolo come top sponsor italiano – il Gelato Festival 2018 continua con il tour che lo porterà a Roma, a Villa Borghese (28 aprile- 1 maggio). A seguire Torino in piazza Vittorio Veneto sabato 5 e domenica 6 maggio, per concludere a Milano in piazza Castello sabato 12 e domenica 13 maggio, nell’ambito della Milano Food Week. Dopo l’Italia, da giugno il Gelato Festival si sposterà all’estero con le tappe al McArthurGlen outlet di Berlino (1-2 giugno), Varsavia (9-10 giugno), a Covent Garden a Londra (23-24 giugno) e al McArthurGlen outlet di Parndorf (Vienna) il 6 e 7 luglio. Il programma continentale culminerà con la All Star a Firenze (14-16 settembre), la gara dei campioni, che riunisce e mette a confronto su un unico palco tutti i vincitori del Gelato Festival dal 2010 ad oggi, prima di varcare l’Atlantico per l’edizione americana, in 8 tappe tra la West Coast e – per la prima volta – la East Coast. La partnership con Intesa Sanpaolo non si esaurirà nelle tappe delle piazze dove è partner del concorso, ma continuerà nelle filiali e negli eventi sul territorio: l’obiettivo è di valorizzare le eccellenze italiane e la cultura del saper fare, i gelatieri che si distingueranno ai Festival saranno chiamati a portare il loro know-how artigianale e i gusti premiati per un ricco programma di appuntamenti che si svilupperà durante tutto l’anno. “L’ingresso di IntesaSanpaolo nel progetto Gelato Festival – ha spiegato il sindaco Dario Nardella durante l’inaugurazione – è un segnale importante perché rappresenta un modo intelligente di fare banca, attento ai valori e alla crescita del territorio”. La kermesse è realizzata con la partecipazione di alcune delle più importanti aziende della filiera del gelato come Ifi (azienda leader nel campo di arredi, vetrine e banchi frigo), Cartoprint (azienda leader nel settore del packaging alimentare, gruppo Seda), Mec3 (azienda leader nel settore degli ingredienti per la gelateria artigianale) presente con Cookies The Original®, Solochef.it con le sue divise griffate e Mondo Convenienza. Sul fronte media, invece, insieme a Punto IT, TuttoGelato, FirenzeSpettacolo, Toscana Tascabile, Italia7, Rtv38, Radio Bruno, TuscanyPeople, FUL e il Reporter. Il Festival proseguirà virtualmente anche alla Mostra dell’Artigianato di Firenze, dove giovedì 26 Ersilia Caboni della gelateria “Isola del gusto” di Volterra (Pisa) sarà ospitata alla Fortezza da Basso con il gusto premiato per poi partecipare ai cooking show di Leonardo Romanelli. Terminata la tappa fiorentina della kermesse – che ha Carpigiani e Sigep Italian Exhibition Group come partner strategici, e IntesaSanpaolo come top sponsor italiano – il Gelato Festival 2018 continua con il tour che lo porterà a Roma, a Villa Borghese (28 aprile- 1 maggio). A seguire Torino in piazza Vittorio Veneto sabato 5 e domenica 6 maggio, per concludere a Milano in piazza Castello sabato 12 e domenica 13 maggio, nell’ambito della Milano Food Week. Dopo l’Italia, da giugno il Gelato Festival si sposterà all’estero con le tappe al McArthurGlen outlet di Berlino (1-2 giugno), Varsavia (9-10 giugno), a Covent Garden a Londra (23-24 giugno) e al McArthurGlen outlet di Parndorf (Vienna) il 6 e 7 luglio. Il programma continentale culminerà con la All Star a Firenze (14-16 settembre), la gara dei campioni, che riunisce e mette a confronto su un unico palco tutti i vincitori del Gelato Festival dal 2010 ad oggi, prima di varcare l’Atlantico per l’edizione americana, in 8 tappe tra la West Coast e – per la prima volta – la East Coast. La partnership con Intesa Sanpaolo non si esaurirà nelle tappe delle piazze dove è partner del concorso, ma continuerà nelle filiali e negli eventi sul territorio: l’obiettivo è di valorizzare le eccellenze italiane e la cultura del saper fare, i gelatieri che si distingueranno ai Festival saranno chiamati a portare il loro know-how artigianale e i gusti premiati per un ricco programma di appuntamenti che si svilupperà durante tutto l’anno. “L’ingresso di IntesaSanpaolo nel progetto Gelato Festival – ha spiegato il sindaco Dario Nardella durante l’inaugurazione – è un segnale importante perché rappresenta un modo intelligente di fare banca, attento ai valori e alla crescita del territorio”. La kermesse è realizzata con la partecipazione di alcune delle più importanti aziende della filiera del gelato come Ifi (azienda leader nel campo di arredi, vetrine e banchi frigo), Cartoprint (azienda leader nel settore del packaging alimentare, gruppo Seda), Mec3 (azienda leader nel settore degli ingredienti per la gelateria artigianale) presente con Cookies The Original®, Solochef.it con le sue divise griffate e Mondo Convenienza. Sul fronte media, invece, insieme a Punto IT, TuttoGelato, FirenzeSpettacolo, Toscana Tascabile, Italia7, Rtv38, Radio Bruno, TuscanyPeople, FUL e il Reporter. Il Festival proseguirà virtualmente anche alla Mostra dell’Artigianato di Firenze, dove giovedì 26 Ersilia Caboni della gelateria “Isola del gusto” di Volterra (Pisa) sarà ospitata alla Fortezza da Basso con il gusto premiato per poi partecipare ai cooking show di Leonardo Romanelli.