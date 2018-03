Gli studenti del Matteotti al ‘Cooking Quiz’ e a ‘Primi di Toscana’

Anche gli studenti pisani dell’istituto alberghiero Matteotti partecipano alla finale nazionale del Cooking Quiz, che si svolgerà nelle Marche dal 9 al 11 maggio. Sono attesi migliaia di studenti degli Istituti Alberghieri provenienti da tutta Italia che vivranno un’esperienza formativa di 3 giorni visitando le realtà marchigiane Enogastronomiche più importanti. Per giovedì 10 maggio è atteso Chef Rubio per un confronto/dibattito con gli studenti su temi a lui molto cari come il concetto “democratico” della qualità del cibo, la libertà di pensiero ed espressione in cucina e non mancheranno consigli e curiosità sul suo percorso. Tra le scuole finaliste anche il Buontalenti di Firenze, il Chino Chini di Borgo San Lorenzo, il Lotti di Massa Marittima e il Matteotti di Pisa.

Proseguono anche gli appuntamenti di “Primi di Toscana”, la sfida a distanza tra quattordici istituti alberghieri della Toscana lanciata dalla Regione e finalizzata a raccontare il territorio attraverso i primi piatti della tradizione culinaria: minestre e zuppe, tortelli e pappardelle, sapori di mare e di terra. Le scuole, attraverso eventi locali, sono chiamate a selezionare il primo piatto da eseguire alla prova finale che si svolgerà il prossimo 11 maggio all’Istituto alberghiero Saffi di Firenze. Partecipa al concorso anche l’istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Matteotti di Pisa.