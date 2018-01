Grande affluenza all’open day del cioccolato

Oggi (31 gennaio) Scuola Tessieri ha aperto le porte ai ristoratori, pasticceri e imprenditori locali per presentare la nuova “Chocolate room”, uno spazio realizzato accanto ai laboratori di cucina professionali e che vanta le più avanzate tecnologie per la lavorazione del cioccolato. L’open day del cioccolato ha attirato tanti professionisti del settore gastronomico, desiderosi di saperne di più sul mondo del cioccolato e di approfondire le loro conoscenze a riguardo. A guidare i partecipanti dell’atteso evento tre esperti di arte culinaria: Rossano Vinciarelli, campione del mondo di pasticceria; Mario Ragona, maestro pasticcere e coordinatore didattico dei corsi di pasticceria di Scuola Tessieri; e Raffaele Musacco, maestro pasticcere, docente e coordinatore didattico dei corsi di panetteria e pizzeria. Due workshop gratuiti di cioccolateria, organizzati in un turno mattutino e in uno pomeridiano, hanno allietato il pubblico con dimostrazioni live e degustazioni dei prodotti della linea “Cioccolato” di Casa Tessieri. Vinciarelli ha realizzato delle monoporzioni moderne al cioccolato, Ragona delle decorazioni moderne per monoporzioni, mentre Musacco delle piccole e gustose praline. I tre professionisti di eccellenza hanno dispensato consigli pratici e piccoli trucchi del mestiere, unendo alle ottime materie prime, tecniche professionali e cura del dettaglio, caratteristiche fondamentali per poter eccellere in questo settore.

Scuola Tessieri è un’agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Toscana che organizza corsi professionali e amatoriali di cucina e pasticceria. Nelle prossime settimane sono in programma laboratori sul cioccolato dedicati a professionisti del settore ed eventi aperti a tutti, come: “i cioccolatini di San Valentino”, il 13 febbraio dalle 19.30 alle 22.30; e “il mondo del cioccolato”, il 28 marzo. Il 5 e il 6 marzo, invece, si terrà il corso “la Pasqua e il cioccolato secondo Rossano Vinciarelli”; mentre il 19 marzo si terrà il corso “Le praline a lunga conservazione”, a cura del pastry chef Raffaele Musacco. Il prossimo open day gratuito a Scuola Tessieri è fissato per il 17 febbraio. Per ulteriori informazioni visitare il sito web: https://www.scuolatessieri.it/