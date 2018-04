I cantieri della settimana

Ecco i nuovi cantieri attivi a Pisa nella settimana dal 9 al 15 aprile con le relative modifiche al traffico

Lavori di Avr per piccoli ripristini stradali, dal 10 al 12 aprile divieto di sosta in via Savona dal civico 10 a via Bologna e dal civico 3 a via Lucchese, e in via Cagliari dal civico 3 a via Bologna

Intervento di Acque per allaccio fognario, dalle 8 di lunedì fino al termine dei lavori, in via di Gualduccio al civico 28 restringimento o senso unico alternato qualora la carreggiata risulti inferiore a metri 5.60. Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dal civico 30 al 26

Per lavori di Enel (E-Distribuzione S.p.A.) per la messa in opera di cavo media tensione tramite sonda teleguidata, dalle 8 di lunedì fino al termine dei lavori, in via Due Arni restringimento di carreggiata o senso unico alternato se la carreggiata risulta inferiore a metri 5,60, e divieto di sosta con rimozione coatta

I cantieri di Open Fiber per la posa della fibra ottica a 1 giga al secondo aperta a tutti gli operatori saranno in via Molise, via Lucchese e via Derna: divieto di sosta e restringimenti di carreggiata all’altezza dei lavori

Per l’installazione di nuove persiane con veicolo speciale, lunedì Borgo Stretto sarà chiuso all’altezza del civico 30 per tutta la mattina.

Per lavori sulla facciata di un fabbricato con veicolo speciale, lunedì sul lungarno Buozzi (civico 3) e in via Ridolfi (dal lungarno al civico 3) divieto di sosta e restringimento di carreggiata