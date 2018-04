Corsi gratuiti per raccogliere i funghi

La Regione Toscana, attraverso l’emanazione di leggi, norme, regolamenti, in continua evoluzione, che tendono al miglioramento della convivenza sociale, civile, nonchè alla tutela del territorio e del paesaggio, si è dotata nel tempo di strumenti giuridici articolati e puntuali per perseguire questi fini. Ovviamente non fanno eccezione i “funghi”, che sono da sempre, un alimento consumato ed apprezzato dall’uomo “cacciatore e raccoglitore”, oltre al fatto che sono fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi. Quindi, i funghi, meritano “attenzione sanitaria” come alimento umano, e “necessaria protezione” come anello fondamentale della catena biologica. Per questi importantissimi motivi, la Regione Toscana ha prodotto la sua Legge Regionale n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, nonché dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30.

Ed è a questo punto che viene coinvolta in maniera attiva l’Associazione dei Gruppi Micologici Toscani (A.G.M.T.), che, costituitasi nel 1993, senza finalità di lucro, ha tra i suoi fini Statutari; la promozione della ricerca e dello studio in campo micologico, la divulgazione delle conoscenze sui macromiceti e sull’ambiente, l’informazione sulle problematiche legate al consumo dei funghi al fine della prevenzione di intossicazioni ed avvelenamenti. L’A.G.M.T. rappresenta i Gruppi Micologici Toscani presso: la Regione Toscana, gli enti pubblici o privati della Toscana, e presso associazioni sia nazionali che internazionali. L’A.G.M.T. rappresenta ad oggi, 25 Gruppi Micologici Toscani, che con la loro attività di ricerca e studio, coprono per intero tutto il territorio toscano. L’A.G.M.T. è l’organismo individuato dal Centro Regionale di Coordinamento per la MIcologia (CRCM) ed il Servizio Sanitario della Toscana (SST), per l’attuazione e l’espletamento sul territorio Toscano di; corsi propedeutici alla raccolta ed al consumo dei funghi epigei (funghi che nascono “sopra” il terreno), mentre gli ipogei nascono “sotto” il terreno come i tartufi, la cui raccolta è regolamentata da una Normativa specifica. Tali corsi, erogati dalla Regione Toscana, vengono attivati dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) delle zone di competenza, ed espletati dai 26 gruppi micologici A.G.M.T. dislocati su tutto il territoriotoscano, con il contributo logistico degli enti locali (Comuni, Province), che pubblicizzano i singoli corsi e mettono a disposizione gli spazi necessari per l’espletamento. I corsi prevedono uno svolgimento serale in tre sessioni da due ore ciascuna (6 ore totali), in aule appositamente allestite per 30 corsisti, le lezioni sono tenute da docenti micologi esperti. I corsi si pongono l’obiettivo di dare una “formazione propedeutica” sull’ecologia, la micologia, e la Normativa micologica. I corsi sono grautiti e sono finalizzati al rilascio di un titolo abilitativo alla raccolta dei funghi epigei sul Territorio della Regione Toscana. Tale titolo abilitativo è per ora facoltativo, quindi non obbligatorio, in quanto la Regione Toscana non ha ancora legiferato sull’obbligatorietà, cosa che si presume accadrà in futuro allineandosi ai provvedimenti presi dalle altre regioni italiane.

Leggi – Modulo di iscrizione ai corsi gratuiti