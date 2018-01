Il Marchese di Camugliano entra nella famiglia di Coldiretti. La storica azienda agricola di Ponsacco, una delle più importanti ed antiche della Toscana, appartenente alla famiglia Camugliano dal 1634, da oggi è un socio di Coldiretti. «Per la nostra organizzazione – commenta Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Pisa – è un grande onore. E’ un riconoscimento al lavoro sindacale ed organizzativo che stiamo portando avanti in questi anni con grande sforzo e con immensa passione a tutela delle imprese agricole e del nostro Made in Italy. L’azienda agricola del Marchese Niccolini porta in Coldiretti la storia della nostra agricoltura e della nostra terra».

Il Marchese Niccolini è proprietario di una delle più importanti Tenute della Toscana che affonda le sue radici profonde nella storia della regione e del paese; un luogo in cui tutto è stato preservato e tramandato con passione. Il forte legame con il territorio che traspare all’interno della azienda e nel racconto che il titolare orgogliosamente narra, trova la massima espressione nella Villa Medicea mirabilmente inserita nel grande parco e nello straordinario complesso architettonico che la circonda. Alcuni antichi casali immersi nella natura sono stati restaurati con cura e trasformati in prestigiose strutture per vacanze. All’interno del complesso aziendale è presente una locanda dove piatti tradizionali sono preparati con i prodotti biologici dell’orto. Il Marchese Niccolini ha voluto motivare la propria scelta ed il proprio si a Coldiretti riconoscendo «la validità delle battaglie che essa mette in campo e per i fatti che realizza, distinguendosi positivamente per impegno e capacità all’interno del composito mondo della rappresentanza agricola. Coldiretti – spiega – è una grande organizzazione proprio grazie alla libera adesione delle migliaia di aziende agricole che in essa si riconoscono, dandole forza rappresentativa e piena autonomia da chiunque». Per Filippi «il Marchese Niccolini saprà certamente portare un grande contributo per la crescita dell’organizzazione in comparti strategici per la nostra agricoltura, a partire dal biologico, per finire all’annoso problema, particolarmente presente in tutta la Toscana, della convivenza delle imprese agricole con una fauna selvatica fuori controllo. La sua adesione al nostro progetto è frutto di una sua scelta autonoma e consapevole, ma anche espressione della concretezza e della serietà dell’ azione di Coldiretti. Ci sentiamo da oggi più forti e più motivati a continuare nell’impegno di fornire – sempre – risposte puntuali e qualificate alle esigenze delle imprese».

