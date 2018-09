Il mondiale in piazza premiato alla mostra d’arte cinematografica a Venezia

Il cortometraggio Il mondiale in piazza, con la regia di Vito Palmieri e con la sceneggiatura di Vito Palmieri e Michele Santeramo, autore che collabora stabilmente con la Fondazione Teatro della Toscana, ha ottenuto due premi alla 75^ mostra internazionale d’arte cinematografica in corso a Venezia. Il film è stato selezionato nella sezione “MigrArti” – La Cultura che unisce -, realizzata in collaborazione con il MIBACT, e ha vinto il Premio come “Miglior Film” in concorso e il Premio Patrimonio Culturale 2018, importante riconoscimento proprio nell’anno in cui l’Europa ne celebra il valore culturale e sociale imprescindibile. La storia parte dall’esclusione della Nazionale Italiana ai mondiali di calcio 2018. Dopo la grande delusione un gruppo di persone organizza un mondiale parallelo da piazza, in cui l’Italia giocherà con altre nazionali composte da immigrati. Ma uno di questi “migranti” è nato in Italia e si sente, giustamente, italiano. Si deve trovare, dunque, una soluzione. La collaborazione tra Michele Santeramo e Vito Palmieri prosegue con lo spettacolo STORIA D’AMORE E DI CALCIO, di e con Michele Santeramo, con la regia dei cortometraggi di Vito Palmeri, che debutterà con il nuovo allestimento il prossimo 11 ottobre al Teatro Era di Pontedera.