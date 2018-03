La scomparsa di Manrico Mazzoni, fondatore dell’Avis di Pisa

Questa mattina è scomparso Manrico Mazzoni, fondatore di Avis Pisa di cui è stato presidente per 20 anni. E’ stato anche presidente di Avis Provinciale e Presidente di Avis Regionale Toscana. I funerali saranno domenica 25 marzo alle ore 11.30 nella chiesa di San Sepolcro mentre la camera ardente è nelle cappelle della Pubblica Assistenza in Via Bargagna.

Paolo Ghezzi, presidente dell’Avis Pisa: «Ci sono persone che lasciano una traccia profonda sul proprio cammino. Una traccia che per alcuni diventa una guida di vita e per molti altri una speranza concreta. Manrico Mazzoni è stata una di quelle persone. Ha fondato nel 1971 l’Avis di Pisa di cui per venti anni è stato presidente promuovendo il dono del sangue come gesto anonimo, volontario e gratuito. Nell’associazione ha ricoperto ogni ruolo, compreso quello di Presidente Regionale, ma prima di tutto è sempre stato un semplice volontario attivo. Ha costruito generazioni di nuovi donatori, consentendo a molti giovani di esprimere un patrimonio di solidarietà interiore che si è trasformato in cura e speranza di vita. E’ stato lui ad insegnarmi il significato del dono del sangue e a coinvolgermi attivamente nell’Avis lasciandomi il testimone di una lunga presidenza che in questi 25 anni mi auguro di aver interpretato al meglio nella continuità dei suoi insegnamenti. Manrico ci ha lasciato a pochi giorni di distanza dal suo, e nostro, caro amico Mario Dominici, colonna storica dell’AVIS di Volterra. Forse non è un caso. Sicuramente è una fase che si chiude ma che lascia una testimonianza indelebile nella comunità. La nostra famiglia di avisini, di volontari e promotori della cultura del dono si sente oggi impoverita, priva di quei riferimenti storici che ne hanno caratterizzato la crescita. Ciao Manrico, ci mancherai».