Je vous écris de Pise: mostra ad Angers

Dal 4 al 16 maggio presso la Tour St. Aubin di Angers in occasione della festa dell’Europa l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa in collaborazione con la Mairie di Angers espone una selezione di 35 disegni del fondo de la Morinière di proprietà della Fondazione Pisa e conservati presso il prestigioso polo museale Palazzo Blu. La Mostra dal titolo Je vous écris de Pise. Pise à travers les dessins et la correspondance d’une famille française du XIXème siècle è stata realizzata con la preziosa collaborazione della Fondazione Pisa, della Fondazione Palazzo Blu, del Rotary Club Pisa e del Consolato francese di Firenze. Le immagini proposte in sede espositiva propongono il volto della città toscana e dei suoi dintorni (San Rossore, Bagni di San Giuliano e I dintorni di Pisa), così come potevano essere ammirati da un turista dell’Ottocento e racchiudono un profondo significato per Pisa e per la Francia, in quanto sono “viva ed intima” testimonianza dei rapporti politici, sociali e culturali intercorsi nei secoli ed ancor oggi vivi tra i due paesi.

Alla mostra è affiancato un catalogo, edito dalle Edizioni ETS di Pisa e curato da Alessandro Panajia, che per la Mostra è anche il curatore del percorso espositivo. Nel catalogo, oltre ai disegni, è pubblicato il carteggio (conservato in Francia dai discendenti la famiglia Poussielgue) tra l’autrice dei disegni e i parenti rimasti in Patria; carteggio che ha consentito di rileggere la cospicua serie di disegni ottocenteschi, tradizionalmente assegnata alla mano di M.lle De La Morinière e di proporne una più sicura attribuzione alla mano di Adèle Poussielgue, figlia di Jean Baptiste Étienne e di Adèle Hersemule de Laroche, che assieme alla sua famiglia dal 1833 abitò sui lungarni della nostra città. Dai carteggi risulta infatti che Adèle, volentieri indugiasse nella pratica disegnativa, affinando i suoi naturali talenti con apposite lezioni private prese in città da un artista. Il catalogo è sponsorizzato da Peccioli per l’Arte, Royal Victoria Hôtel e La Bottega del Parco.