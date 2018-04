Servizio civile regionale per 67 giovani

Con l’inizio della formazione generale obbligatoria, mercoledì 4 aprile ha preso il via la nuova tornata del servizio civile regionale all’Università di Pisa, curata dal CISP-Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace. I volontari coinvolti sono 67, tutti rigorosamente dai 18 ai 29 anni, e sono suddivisi in 12 progetti generali. Le varie strutture e realtà dell’ateneo che accoglieranno i giovani sono: il centro linguistico di ateneo (CLI), il centro di ricerche agro-ambientali “Enrico Avanzi”, i dipartimenti di farmacia, di filologia, letteratura e linguistica, di ingegneria civile e industriale, di scienze della terra e di veterinaria, le direzioni didattica, edilizia e telecomunicazione e programmazione, valutazione e comunicazione istituzionale (in particolare con l’Ufficio stampa e comunicazione), la Fondazione Arpa, il sistema bibliotecario di ateneo, il sistema informatico dipartimentale, il sistema museale d’ateneo e in particolare il museo di storia naturale di Calci e l’orto botanico, l’unità di servizi per l’integrazione degli studenti con disabilità (USID).

A distanza di pochi mesi dalla precedente esperienza, giunta al termine a dicembre scorso, l’Università di Pisa, tramite il CISP, consolida l’esperienza del servizio civile regionale, offrendo questa straordinaria occasione formativa e valoriale a nuovi giovani precedentemente selezionati, e si conferma come polo di riferimento nazionale nell’ambito delle attività di documentazione e studio dei processi di pace, anche in relazione al Servizio Civile Regionale e Nazionale.

I volontari, che hanno appena iniziato il loro servizio, saranno impegnati per otto mesi nell’ambito dei 12 progetti approvati dalla Regione Toscana. Avranno così l’opportunità di vivere, all’interno dell’Università, un’esperienza di alto valore formativo e di impegno civile, oltre che significativamente professionalizzante, come risulta dal fatto che alcuni giovani volontari, a partire dalla prima esperienza del 2015, hanno colto dopo il servizio civile e grazie a questo, delle interessanti occasioni di lavoro tuttora in essere.

«In conclusione – ha dichiarato il dottor Flavio Croce, responsabile del Servizio Civile Regionale per l’Università di Pisa – possiamo affermare che questa esperienza si rafforza ogni anno di più puntando sui valori di impegno civile, solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale dei servizi resi dall’Ateneo. Inoltre fortifica l’impegno formativo delle giovani generazioni, potenziandone le capacità professionali e di inserimento lavorativo, con importanti ricadute sul territorio». Fonte Università di Pisa