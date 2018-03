Risultato record per la raccolta alimentare

Oltre 150 associazioni e duemila volontari coinvolti in 97 punti vendita di Unicoop Firenze, dove, sabato 17 marzo, sono state raccolte 220 tonnellate di prodotti, circa il 20% in più del quantitativo raccolto lo scorso marzo: questo il bilancio di sabato 17 marzo, giornata della prima raccolta alimentare dell’anno promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e da Unicoop Firenze in collaborazione con Caritas Toscana e altre associazioni del territorio.

Con un risultato che ha superato le aspettative e i numeri del 2017, anche quest’anno l’appuntamento ha visto la partecipazione di tantissimi volontari al lavoro per alimentare la filiera corta della solidarietà messa in moto dall’iniziativa. Durante la giornata infatti, i volontari all’entrata dei punti vendita distribuiscono a soci e clienti i sacchetti della raccolta alimentare, che ritirano pieni dopo il pagamento alla cassa. Alla fine della giornata ogni associazione del territorio porta via una parte del cibo raccolto. La quota di cibo raccolto che spetta ad ogni associazione viene calcolata secondo parametri come i bisogni segnalati e la partecipazione alla raccolta.

“Un grazie va a tutti coloro che hanno donato – ha aggiunto Irene Mangani, vicepresidente della Fondazione Il Cuore si scioglie – ma anche alle 38 sezioni soci Coop, a Caritas e alle oltre 150 associazioni che hanno partecipato alla giornata e hanno permesso di raggiungere un risultato così importante per chi, in questo momento, ha più bisogno”.

Oltre i numeri, le storie perché la raccolta alimentare è stata anche l’occasione per raccontare attraverso il reportage fotografico ALTRIOCCHI le persone e i luoghi che ricevono i prodotti della raccolta alimentare: volti e gesti di ordinaria solidarietà, catturati dall’obiettivo del fotoreporter Stefano Schirato.

Allestita dal 15 al 18 marzo al Centro*Ponte a Greve (Firenze), la mostra è già stata visitata da migliaia di persone sul web: dopo questa prima tappa, nei prossimi mesi la mostra sarà itinerante, con un calendario di tappe ancora da definire e presto on line su www.ilcuoresiscioglie.it

Dopo questo primo importante risultato, la solidarietà non si ferma e l’impegno non si ferma e continua tutto l’anno con un altro appuntamento che, ad ottobre, vedrà di nuovo tutti pronti ad alimentare la solidarietà.