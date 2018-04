Stop alle sagre selvagge: nuove regole

«Dopo anni di battaglie sia a livello regionale che nei singoli Comuni, siamo riusciti ad ottenere un regolamento per le sagre e soprattutto un giro di vite per coloro che con “finte sagre” svolgevano una concorrenza sleale nei confronti dei ristoratori». C’è soddisfazione nella parole di Massimo Rutinelli, vicepresidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, nel commentare il nuovo codice del commercio approvato dalla giunta della Regione con il quale si mette un freno alle così dette “finte” sagre. In pratica quelle feste o sagre la cui gestione è affidata a soggetti terzi che incassano parte dei proventi non potranno durare più di dieci giorni; stesso limite anche per quelle feste che non hanno niente di locale, come ad esempio la sagra del cacciucco, per fare un esempio, a Volterra.

Via libera invece per quelle iniziative organizzate da associazioni senza fine di lucro che investono l’incasso nelle attività associative. «La situazione delle sagre era sfuggita di mano ormai da anni – dice ancora Rutinelli -. Basta infatti citare qualche numero per capire l’entità del fenomeno. In Toscana sarebbero addirittura 1500 gli eventi che complessivamente coprono oltre 7500 giornate nel corso di un anno solare, tutto questo per un giro di affari stimabile in almeno 30 milioni di euro. Oltre 4 solo nella provincia di Pisa. Era necessario porre dei limiti e prescrizioni per chi vuole organizzare eventi temporanei, da un tetto massimo di durata, appunto, all’obbligo di coinvolgere gli operatori in sede fissa o certificare la finalità dei proventi». Per Confesercenti Toscana Nord, quindi, un passo importante a tutela di ristoratori e pubblici esercizi. Conclude Rutinelli: «E’ innegabile che il fenomeno diffuso dell’erogazione di pasti al di fuori del canale tradizionale della somministrazione rappresentato da ristoranti, bar, alberghi, trattorie sta producendo pesanti effetti negativi per i pubblici esercizi. La proliferazione eccessiva di sagre e feste provoca una distorsione delle regole di mercato ed un chiaro ed evidente fenomeno di concorrenza sleale perché i pubblici esercizi che somministrano pasti con regolare licenza devono sottostare ad una infinita serie di prescrizioni e di regole, da quelle igienico-sanitarie alla sicurezza, dalla prevenzione incendi alle norme sul lavoro dipendente e sulla formazione dei lavoratori, oltre che pagare tutte le imposte e le tasse. Con questo codice regionale si inizia finalmente a fare un po’ di chiarezza».