La questione meridionale

L’Associazione dulturale “Amici del Vallo di Diano in Toscana” organizza un incontro con il professor Carmine Pinto dell’Università di Salerno sulla ‘Questione Meridionale e Problema Nazionale’. La conferenza–dibattito si terrà a Cascina il giorno 5 maggio alle ore 11 presso la biblioteca comunale “Peppino Impastato”.

Le statistiche Eurostat ci dicono che,a parità di potere d’acquisto, il Pil procapite del Nord Italia è superiore a quello della Svezia mentre il Pil procapite dell’intero Centro Nord Italia è superiore a quello di Germania e Francia. Per contro,il PIL procapite del Sud e delle Isole è inferiore al Portogallo. “La questione di fondo è però come riprogettare una strategia per il nostro Mezzogiorno che punti non soltanto a ridurre il divario insopportabile con il resto dell’Italia,ma possa rappresentare anche un’occasione per aggiungere margini significativi al potenziale complessivo di crescita dell’intero paese”.