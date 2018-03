100 giorni all’esame, studenti invadono piazza dei Miracoli: le foto

Anche quest’anno non si sono fatti attendere gli studenti che stanno preparando la maturità e che da tutta la Toscana vengono in piazza dei Miracoli per i riti scaramantici dei 100 giorni all’esame. Da anni non è più possibile strofinare la lucertolina sulla porta bronzea del Duomo, protetta con una ringhiera per evitare che si consumi. Allora c’è chi gira 100 volte intorno al Battistero, chi conta le ‘dita del diavolo’ sulla colonna del Duomo e così via. Le guardie dell’Opera della Primaziale e le forze dell’ordine hanno vigilato per garantire che non ci fossero incidenti, non si registrano danni a monumenti

Sotto, le foto di Matteo Del Rosso