15mila presenze per il Festival della Robotica

Quindicimila presenze in città per il secondo Festival internazionale della robotica di Pisa promosso e organizzato da Fondazione Arpa con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna, Centro di Ricerca “Enrico Piaggio” dell’Università di Pisa, Centro di Eccellenza Endocas dell’Università di Pisa, Irccs Fondazione Stella Maris, Camera di Commercio e Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

Grande successo, con oltre 5mila presenze in più rispetto alla prima edizione, per quello che è stato il secondo grande meeting internazionale della robotica, della tecnologia, delle macchine e della scienza. 93 eventi, 18 sedi espositive ed oltre 30 discipline si sono date appuntamento a Pisa che, con la sua area, vanta una delle più alte concentrazioni al mondo di addetti e di attività di ricerca, sviluppo e applicazione di sistemi robotici. La robotica al servizio delle persone nella loro quotidianità, nella medicina, chirurgia e riabilitazione ma anche al fianco del restauro dei beni culturali, dell’arte, della cooperazione umanitaria senza dimenticare gli interessanti convegni in tema di etica, regolamentazione giuridica, filosofia, economia e agricoltura ecosostenibile.

Non poteva che essere Pisa la sede naturale del Festival che “non è più immaginabile riunire in un unico evento di sette giorni – ha detto il direttore organizzativo, il professor Franco Mosca – Stiamo pensando di spalmare la kermesse in quattro appuntamenti, uno per ogni stagione, per poter conciliare la vastità di discipline, materie e professionisti coinvolti. Il Festival, di elevato livello scientifico, non è una fiera e intende far conoscere a tutti la robotica quale strumento quotidiano al servizio dell’uomo. Forse potevamo immaginare una così elevate partecipazione di persone ma non un così grande straordinario successo, frutto di un grandissimo lavoro di squadra”.

Un bilancio più che positivo per gli organizzatori e i co-organizzatori che, forti di numeri importanti, guardano dunque già all’immediato futuro: 15mila presenze giunte a Pisa appositamente per i 7 giorni di Festival, professionisti, chirurghi, docenti e ricercatori arrivati in città dall’estero, congressi, lezioni, iniziative, spettacoli (solo per Andrea Bocelli e per la serata di beneficenza della Fondazione Arpa tutto esaurito al Teatro Verdi).

Sold out anche per la caccia al tesoro dei robot, droni in voliera e per le iniziative per bambini alla Stazione Leopolda nonché, ovviamente, per “Giacomo Puccini & Andrea Bocelli. Virtuosi e Virtuali”, la serata di beneficenza, condotta dal direttore artistico del Festival, Renato Raimo, che ha visto sul palco il meglio dell’alta tecnologia sublimata in un dialogo tra il tenore pisano e il Maestro Giacomo Puccini grazie agli ologrammi.

“Il Maestro Puccini dall’aldilà mi ha proposto un’opera dedicata alla robotica – ha detto sorridendo Andrea Bocelli al fianco di Franco Mosca – Non mi sarei mai potuto tirare indietro. Non c’è stato bisogno di convincermi, sono sempre stato al fianco del professor Mosca che è un’eminenza italiana. E’ un onore essere qui, rendermi utile mi rende orgoglioso e poi mi sono divertito moltissimo”.

Successo anche per il Robot Film Festival, la RobotOpera nell’auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, il restauro delle Antiche Navi Romane, la giornata di fotografia con la straordinaria partecipazione di Olivero Toscani, il convegno sulla cooperazione umanitaria col divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, e per i dibattiti con Jay Elliot, mentore di Steve Jobs ed ex vicepresidente Applee, svolto in collaborazione con Officine Garibaldi. Oltre 50 giornalisti e testate nazionali accreditate sono giunte a Pisa per parlare del Festival che è arrivato su tutti i canali di informazione nazionale ed internazionale.

18 le location occupate, 93 eventi, tantissimi gli espositori presenti arrivati da tutta Italia per un Festival che si conferma un’eccellenza scientifica nazionale ed internazionale.

Per seguire il Festival: www.festivalinternazionaledellarobotica.it, Facebook e Instagram.