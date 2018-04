Maltempo in arrivo, miglioramenti nel fine settimana

Il meteo di questa settimana sembra dar corda al continuo cambiamento d’umore della Primavera. C’è infatti una notizia buona e una cattiva: se la cattiva riguarda le precipitazioni e i temporali che si scateneranno nelle giornate di Mercoledì 4 e Giovedì 5 Aprile, il sole continuerà a splendere nelle giornate di Venerdì 6 e Sabato 7 con un leggero aumento delle temperature.

La Protezione Civile della Regione Toscana avverte di un’allerta meteo: codice giallo Mercoledì 4 Aprile. Le forti piogge inizieranno il loro viaggio verso il basso dalla notte di questo Martedì sera, per poi calmarsi gradualmente durante la giornata di Mercoledì 4 e imperversare nuovamente sulle trafficate strade pisane, la sera dello stesso Mercoledì. L’umidità raggiungerà l’80% e le temperature varieranno dai 12 ai 16°.

A parte la malinconia che caratterizzerà le giornate di Mercoledì e Giovedì con nubi cariche di pioggia e mari esagitati dal vento di Scirocco , le giornate di Venerdì e Sabato si caratterizzeranno per un graduale miglioramento: sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento dalla sera sulle zone occidentali, venti deboli e variabili, mari poco mossi e temperature in aumento fino a 20°.

Ombrellone e asciugamano sotto braccio per i più audaci, passeggiate o relax in compagnia per i più malfidati!

“Si prospetta un periodo all’insegna della variabilità con l’alternanza di rapidi transiti perturbati e periodi di stabilità atmosferica; le temperature sono attese in linea o a tratti superiori alle medie del periodo”, così rassicura il Consorzio Lamma nella sezione Meteo Toscana.

Inevitabile scoraggiarsi dinnanzi a un codice verde: verde quanto la speranza di chi sa sempre essere ottimista!

Aurora Parisi