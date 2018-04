Bus autostradali nel parcheggio del Pisa Mover

È entrata in vigore giovedì 19 aprile l’ordinanza comunale che stabilisce l’obbligo per i bus privati che collegano Firenze dall’aeroporto Galilei, di sostare nel parcheggio scambiatore del Pisa Mover. L’ordinanza diviene operativa dopo che Tar e Consiglio di Stato hanno respinto la richiesta di Toscana Aeroporti di sospensiva. «Purtroppo abbiamo dovuto sanzionare il comportamento di un operatore (Autostradale) che ha fatto come se l’ordinanza non ci fosse e ha continuato ad usare il parcheggio aeroportuale. Mentre l’altro operatore (Caronna) ha ottemperato all’ordinanza» spiega il sindaco di Pisa Marco Filippeschi. E le richieste di Toscana Aeroporti? «Toscana Aeroporti e Autostradale non si sono mai presentati ai tavoli tecnici per decidere insieme le modalità di attuazione dell’ordinanza – continua il Sindaco – per ora dalla società Toscana Aeroporti è prevalso un interesse privato – così il primo cittadino fa riferimento al fatto che Toscana Aeroporti riceve 4 euro per ogni biglietto del bus venduto – piuttosto che l’interesse pubblico. Ma il PisaMover è stato voluto, ideato e progettato dalla Sat, società a maggioranza pubblica. Fu la Sat, con la Regione che chiese il finanziamento europeo e nell’accordo di programma, firmato da Sat, era previsto lo spostamento dei bus nel parcheggio del PisaMover ed era previsto che con il Pisa Mover il trasporto su gomma si sarebbe ridotto a 92mila passeggeri aeroportuali l’anno, mentre oggi siamo a 600mila». «Se questi comportamenti continuassero si configurerebbe una situazione di aperta opposizione di un provvedimento garantito dalla legge, per di più con una richiesta di sospensiva bocciata dal Tar e Consiglio di Stato». «Il Comune ha contribuito in questi anni a far sviluppare l’aeroporto, è stato sempre riconosciuto da chi ha guidato la società. Le provocazioni non convincono nessuno» conclude Filippeschi.

Oggi sono state 31 le contravvenzioni effettuate dalla Polizia Municipale, che continuerà anche domani: «La regole si devono rispettare – dice il comandante Stefanelli – altrimenti si impugnano, come è stato fatto, ma la sospensiva è stata respinta». E sulla diffida di Enac: «il testo è già inserito nei ricorsi la cui sospensiva è stata bocciata» spiega l’avvocato Toscano.