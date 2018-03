Buon 2019!

Ore 13 – Pisa entra ufficialmente nel nuovo anno

Ore 12.35 – Finito lo spettacolo in Piazza dei Cavalieri

Ore 12.23 – Intervengono musici e sbandieratori a chiusura delle esibizioni.

Ore 12.22 – Segue il combattimento di spade

Ore 12.19 – In corso la riproduzione dell’antico gioco del Mazzascudo, considerato il progenitore del Gioco del Ponte

Ore 12.15 – Entra il gruppo “Ordo civitas pisarum”, gruppo di rievocazione storica di Pisa.

Ore 12.07 – Eligi: diamo il via alle manifestazioni storiche con i vessilli pisani

Ore 11.59 – l’Assessore Eligi annuncia l’ingresso nel nuovo anno

Ore 11.54– Arriva Buti con le sue sette contrade e una piccola esibizione del “Maggio”, una forma di canto popolare, famosa fino agli anni ’40 in tutta la piana.

Ore 11.50 – In altro i vessilli degli sbandieratori Pisani. Insieme ai musici ripropongono l’immagine storica della città. Si tratta di uno dei gruppi italiani più apprezzati all’estero, con 40 anni anni di attività.

Ore 11.47 – Sfila il Signum Rubicundum, il corteo composto da tre compagnie. Alfieri, tamburini e dame accompagnano i cavalieri. Sfarzosi costumi tratti dai dipinti dei più importanti artisti. del XV secolo

Ore 11.45 – Inizia la Sfilata dei Gruppi Pisani. Quest’anno il gruppo si è arricchito dei balestrieri

Ore 11.40 – Dopo Pontedera è la volta di Vicopisano. Celebrati ieri a Vicopisano i 160 anni dalla realizzazione della Botte, a quell’epoca l’opera idraulica più importante d’Europa.

Ore 11.39 – Sfila Pontedera

Ore 11.31 – Entra il gruppo di Montopoli, fondato nel 1976 da un gruppo di giovani appassionati di storia locale

Ore 11.28 – In scena i cortei del palio di Castelfranco e di Fucecchio, con sbandieratori, rematori e rematrici.

Ore 11.21 – Parte il corteo della Regata delle Repubbliche Marinare

Ore 11.20 – Si esibisce il gruppo di sbandieratori nato nel 1966 con il Palio di Macerata

Ore 11.18 – 700 i figuranti protagonisti dello spettacolo in Piazza dei Cavalieri

Ore 11.16 – Rientra il Gioco del Ponte per il saluto delle frazioni di Tramontana e Mezzogiorno

Ore 11.15 – In Piazza dei Cavalieri è la volta di Calci, con il corteo del Gioco del Mulino. Dal 1990 Calci è stata riammessa al Gioco del Ponte, ricreando il legame con la città di Pisa.

Ore 11.10 – Sfila in corteo Montemurlo: rappresenta la vittoria di Cosimo I de’ Medici, che ebbe la meglio sugli Strozzi e il 1 agosto 1537 diventò Granduca di Toscana.

Ore 11.04 – Entrano in scena balestrieri, archibugieri, dame e popolane.

Ore 10.53 – Sfilano i Gruppi Toscani

Ore 10.50 – Piazza dei Cavalieri nel vivo dello spettacolo: sfilano i gruppi delle province.

Ore 10.45 – Entra in scena Kinzica, la principessa pisana che, secondo la leggenda, salvò la città dai Saraceni.

Ore 10.43 – In Piazza dei Cavalieri parte l’esibizione delle Repubbliche Marinare

Ore 10.42 – Terminata l’esibizione della scuola delle manifestazioni storiche

Ore 10.36 – In corso l’esibizione dei bambini

Ore 10.34 – Entrano le 6 Magistrature di Mezzogiorno

Ore 10.31 – Sfila il Gonfalone, simbolo di Pisa repubblica marinara. Poi è la volta del Consiglio degli Anziani e dei sindaci delle province.

Ore 10.30 – I gruppi si raccolgono intorno alla Piazza, in attesa di potersi esibire.

Ore 10.25 – Il Corteo arriva in Piazza dei Cavalieri. La folla si sta radunando sulle tribune

Ore 10.15 – Bandiere in alto e tutti in marcia. Partito il Corteo da Piazza XX Settembre.

Ore 10 – Piazza XX Settembre gremita di figuranti. Tutto pronto per la partenza del corteo.

Il cosiddetto calendario pisano, in uso a Pisa e in altre zone dell’attuale Toscana fino alla metà del XVIII secolo, faceva iniziare l’anno il giorno 25 marzo, con 9 mesi e sette giorni di anticipo rispetto agli usi moderni. Dal novembre 1749, per decreto del granduca Francesco Stefano di Lorena, il Calendario Pisano fu definitivamente abolito e lo Stato Pisano si uniformò al calendario gregoriano, come il resto della Toscana. Dalla fine degli anni ’80 la Parte di Mezzogiorno del Gioco del Ponte, avviò le celebrazioni dell’evento. Da allora il Capodanno Pisano è particolarmente sentito nella città, che lo festeggia con varie iniziative di rievocazione storica. Un corteo storico, che oggi conta oltre 700 figuranti, e una breve cerimonia religiosa, che si conclude alle 12 in punto, celebrano l’ingresso nel nuovo anno. Quest’anno l’annuncio dell’ingresso in “stile pisano” nel 2019 avverrà alle 13 e non alle 12, a causa dell’ora legale. L’inizio ufficiale dell’Anno Pisano è scandito da un orologio solare. Un raggio di sole, entrando nel Duomo dalla finestra Aurea, colpisce una zona prossima all’altare maggiore a mezzogiorno in punto. Il meccanismo solare, venuto meno con l’abolizione del Calendario Pisano, è stato ripristinato tra il XIX e il XX secolo.