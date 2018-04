Da Pisa si vola anche a San Pietroburgo

7 Airlines, compagnia aerea membro dell’alleanza oneworld®, inaugura il nuovo collegamento diretto di linea da Pisa a San Pietroburgo, capitale russa del nord. Il volo diretto da Pisa a San Pietroburgo sarà operato il lunedì. I voli partono da Pisa alle ore 11.50 e arrivano a San Pietroburgo, aeroporto di Pulkovo, alle 16.15 ora locale. I voli di ritorno partono da San Pietroburgo alle ore 8.15 e arrivano a Pisa alle ore 10.50. I voli sono operati con comodi e moderni aeromobili Airbus A319. «Pisa è presente nella mappa delle destinazioni di S7 Airlines da aprile 2017, quando S7 Airlines ha iniziato ad operare il collegamento Pisa- Mosca. Dal 30 aprile 2018, i passeggeri da Pisa avranno l’opportunità di volare direttamente verso la capitale della cultura, San Pietroburgo, da dove potranno continuare il loro viaggio verso il vasto network domestico ed internazionale di S7 Airlines», ha detto Igor Veretennikov, S7 Group Chief commercial officer. I biglietti aerei possono essere acquistati direttamente attraverso il sito internet s7.ru, attraverso le app disponibili per IPhone e Android, attraverso gli uffici S7, tramite il call centre chiamando al 8 800 700-0707 (gratuito in Russia) o tramite tutte le agenize di viaggio Italiane.

S7 Airlines (marchio di Siberia Airlines) è un membro dell’alleanza oneworld®. Il vettore ha un vasto network interno, organizzato sugli Hub di Mosca (Domodedovo) e Novosibirsk (Tolmachevo). S7 Airlines opera anche voli regolari verso i paesi CIS, verso l’Europa, il Vicino Oriente, il Sud Est Asiatico e nella regione Asiatica del Pacifico. Nel 2007 S7 Airlines ha ricevuto dalla Iata il certificato Iosa (Iata Operational Safety Audit) diventando il secondo vettore russo ad aver superato con successo le procedure di controllo internazionale per raggiungere l’eccellenza negli standard di sicurezza. S7 Airlines è una delle compagnie aeree più affidabili della Federazione Russa, in grado di realizzare ed offrire ai propri clienti le più recenti novità nel settore dei servizi di trasporto passeggeri e sviluppare i propri servizi in modo dinamico. Oggi, S7 Airlines ha la flotta più nuova e moderna della Federazione Russa. Tutti i voli vengono operati da aeromobili costruiti da aziende leader nella costruzione di aeromobili come Airbus e Boing. S7 Airlines è una delle “Top 100” migliori compagnie aeree del mondo ed è al terzo posto nell’Europa dell’Est, come certificato dalla prestigiosa rivista “Skytrax”. S7 Airlines è tra le 5 più rinomate compagnie Russe e al 4 posto tra le compagnie aeree più desiderate dagli impiegati in Russia. S7 Airlines ha vinto più volte il premio “The Wings of Russia” in diverse categorie “Lions Advertising Festival” di Cannes per i progetti realizzati, e il “My Planet National Awards” per le scoperte nel campo di viaggio. S7 Airlines ha vinto il premio come “Migliore compagnia aerea russa” nel 2015 ed il National Geographic Awards. Nel 2016 S7 Airlines ha vinto anche il premio “Skyway Service Award” in tre categorie: la migliore compagnia aerea nella categoria “Economy Class, il “Miglior Programma Fedeltà” ed i “migliori servizi clienti online.” S7 Airlines, membro di S7 Group, ha trasportato nel 2017 più di 14,2 milioni di passeggeri.