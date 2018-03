In arrivo temporali, ma per Pasqua e Pasquetta torna il sole

La Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso l’allerta meteo di criticità moderata (codice giallo) per pioggia e temporali forti dalle ore 20 di oggi venerdì, fino alle 23.59 di sabato 31 marzo. Su tutta la Toscana è previsto l’arrivo di correnti umide e miti e quindi condizioni favorevoli a piogge. Nella giornata di oggi venerdì, piogge sparse in particolare sulle zone di nord ovest dove in serata sono attesi i primi temporali. Nella giornata di domani, sabato, sarà in transito una perturbazione con piogge diffuse e locali temporali, venti sostenuti e mari molto mossi. Occasionalmente i temporali potranno essere di forte intensità e associati a colpi di vento o grandinate Ci sarà anche la possibilità di nevicate oltre i 1200 metri.

Per la giornata di Pasqua al primo mattino il tempo sarà variabile, ma già da fine mattina avanzeranno ampie schiarite fino ad avere cielo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, salvo residui addensamenti sui rilievi. I venti saranno deboli occidentali con rinforzi sulla costa. I mari ancora molto mossi o localmente agitati in lenta attenuazione.

Le temperature minime in calo, in aumento le massime.

Per il lunedì di Pasquetta un’altra bella giornata, con cielo poco nuvoloso, sereno anche se leggermente velato. Venti deboli meridionali con rinforzi sulla costa. Mari mossi, temperature minime in ulteriore lieve calo mentre le massime saranno in aumento con punte di 17-18 gradi. (Fonte: Protezione Civile Regione Toscana e Lamma)