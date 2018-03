Dialogar di scienza sperimentando sotto la Torre

Sabato 10 marzo alle ore 10 è stata inaugurata, presso i locali della Cittadella Galileiana in Largo Padre Renzo Spadoni, la sedicesima edizione della Ludoteca Scientifica, la mostra interattiva allestita dal dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa e dall’Istituto di Ottica del CNR. La mostra resterà aperta al pubblico dal 12 marzo al 26 maggio. Sotto, le foto di Foto5Elisa

La LuS, nata a Pisa nel 2002, ha l’obbiettivo di avvicinare il pubblico più eterogeneo alla scienza, stimolando i visitatori a cimentarsi di persona con oltre cinquanta esperimenti e giochi: forza, movimento, energia, immagini reali e virtuali, luce e colori, elettricità e magnetismo. Negli anni è cresciuto il numero degli esperimenti che studenti e visitatori sono invitati a fare, sotto la guida di animatori altamente qualificati, per esplorare il fascino della scienza e comprendere le leggi che la regolano attraverso l’esperienza diretta.

«I nostri visitatori più piccoli – dice Sergio Giudici, responsabile della mostra e fisico presso l’università pisana – sono invitati a giocare con gli oggetti esposti. Il modello che abbiamo in mente è quello di La main à la pâte (le mani in pasta) ovvero avvicinare i giovani al sapere scientifico attraverso il gioco e la manipolazione. Per i più grandi è stato invece riservato un nuovo percorso dedicato alla Musica e al suo legame con la Matematica, un laboratorio di Geologia realizzato in collaborazione con l’Istituto di Geo-Scienze del CNR e un laboratorio dedicato alla Fisica Medica. Quest’anno sarà presente anche una sezione dedicata alla creatività nella Matematica Greca allestita in collaborazione con l’Associazione Mathesis di Firenze»

Per prenotare una visita guidata ai percorsi o ai nuovi laboratori di Acustica Fisica Medica, Matematica e Geologia, contattare l’Associazione La Nuova Limonaia ai numero 050 2214861 dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 oppure 320/0403946 dal lunedì al venerdì ore 14.30-16. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.ludotecascientifica.it