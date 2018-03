Donne e racconti gialli: a Pisa un doppio premio di genere

Pisa, 2 marzo 2018 – Il comunicato dell’Amministrazione Comunale – Sabato 3 marzo alle 17 nella storica biblioteca dell’ex convento dei Cappuccini (nel Complesso I Cappuccini, in Via Cappuccini n° 2/B a Pisa) si terrà la cerimonia della XIV edizione del Premio Europa, l’unico concorso letterario in Italia riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir.

Il Premio, presieduto dalla scrittrice Paola Alberti, è organizzato dalla Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it) e dal Gruppo Internazionale di Lettura e ha il patrocinio del Comune di Pisa e della Regione Toscana. La giuria, presieduta dalla dottoressa Alberti e di cui fanno parte anche la dottoressa Maria Paola Ciccone, presidente del Gruppo Internazionale di Lettura, la professoressa Elena Calamari, docente di Psicologia dell’ateneo pisano, e il segretario Franco De Rossi, ha decretato vincitrice dell’omonimo concorso nazionale a partecipazione gratuita, riservato alle donne che scrivono racconti polizieschi, la varesina Laura Veroni per il racconto “Tempo scaduto”. La giuria ha segnalato, inoltre, il racconto “La terza mano” di Doriana Mugnaini, di Montecerboli (Pisa), il racconto “A come Antonia” della vicentina Annalisa Farinello e il racconto “Voce del verbo annientare”, della pisana Chiara Nuti. La vincitrice e le scrittrici segnalate dalla giuria riceveranno premi in libri (offerti dalla Libreria Feltrinelli) e la possibilità di pubblicare i loro racconti inediti su un’antologia pubblicata dalla casa editrice Carmignani.

Ospite d’onore di questa XIV edizione del Premio Europa, che vede la collaborazione della Libreria Feltrinelli di Pisa e della casa editrice Carmignani, sarà la scrittrice e sceneggiatrice Teresa Ciabatti, il cui ultimo romanzo La più amata (Mondadori) è stato finalista al Premio Strega 2017. Teresa Ciabatti, che firmerà le copie del suo ultimo romanzo alle 16:00 nella libreria Feltrinelli di Pisa, con La più amata, attraverso una scrittura densa, nervosa, lacerante, affonda nella materia incandescente del vissuto e ricostruisce la storia della sua famiglia, ma anche dell’Italia degli anni ’70. Menzione speciale per Irene Barbensi, direttrice della Fondazione Peccioli per l’Arte e promotrice culturale di molte iniziative di successo nella nostra provincia.

“Il Premio – spiega la presidente della giuria Paola Alberti – è un concorso partecipazione gratuita, ma soprattutto è un riconoscimento a donne che si sono distinte nella scrittura. Il nostro motto è: “I libri possono salvare la vita e il mondo” e siamo convinti dell’importanza di organizzare eventi per promuovere la lettura e la cultura in generale”.

“Come amministrazione – ha detto l’assessore Andrea Ferrante – siamo felici di sostenere questo particolare premio letterario, che si fonda su una doppia questione di genere, il genere femminile, a cui è riservato il concorso e il genere letterario dei gialli e dei noir, che il premio vuole promuovere. Rappresenta sicuramente un trampolino di lancio per scrittrici inedite e un’occasione di promozione culturale importante come concorso di editoria indipendente”.

Carlo Emilio Michelassi, uno degli attori della Compagnia del delitto, leggerà brani tratti dai racconti finalisti del concorso letterario. Al Termine della cerimonia di premiazione sarà offerto un aperitivo a tutti i presenti