Erosione costiera, in fase di studio un intervento al Gombo

Maggiore diversificazione di interventi e quindi procedure più snelle, perché quando si parla di ripascimento non è detto che per tutti gli interventi sia necessario un iter lungo e complesso. Si semplifica e si arricchisce il quadro “autorizzatorio” per le opere antierosione lungo la fascia costiera toscana. Grazie alle nuove linee guida approvate dalla giunta regionale ed elaborate di concerto con Arpat, la Toscana può contare su una casistica più articolata e al tempo stesso più snella rispetto al passato. La questione è stata approfondite con un convegno che si è tenuto a San Rossore martedì 24 aprile.

Nelle linee guida particolare attenzione è stata infatti rivolta agli interventi non strutturali, di tipo stagionale, che richiedono procedure agili e che non devono essere necessariamente realizzati dalla Regione, ma possono essere fatte anche dai Comuni, dai balneari o dalle associazioni di categoria.

«La Regione Toscana – ha annunciato Federica Fratoni, assessore regionale all’ambiente – con uno stanziamento di 9,3 milioni di euro per il biennio 2018-19, ha più che raddoppiato i fondi destinati agli interventi contro l’erosione delle sue coste». Per lo stesso arenile del Gombo, a San Rossore, è in fase di studio un intervento

Pagina a cura di Andrea Pardini