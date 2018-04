Galilei, «Iniziati i lavori al terminal»

«Sono iniziati i lavori per l’ampiamento del terminal dell’aeroporto Galilei – lo annuncia Gina Giani, amministratore delegato di Toscana Aeroporti – gli interventi riguarderanno l’ampliamento della sala imbarchi extra Schengen al primo piano con l’inserimento di un nuovo gate di imbarco e il raddoppio delle aree ad uso del passeggero che dai circa 500 metri quadri attuali passeranno a circa 1.000 mq». Una buona notizia per il Galilei, che arriva in contemporanea all’annuncio dei nuovi investimenti da parte del mio primo cliente dell’aeroporto, Ryanair. La cosiddetta fase zero dei lavori prevede anche: «il potenziamento . continua Giani – delle postazioni di controllo passaporti con l’inserimento di due postazioni a sistema di lettura automatica, allo scopo di rendere più fluido il traffico, attualmente congestionato. La fine dei lavori è prevista per luglio».

Questa fase precede l’ampliamento del terminal del Galilei per portare a 6,5-7 milioni i passeggeri dello scalo, che nel 2017 per la prima volta ha superato i 5 milioni di passeggeri.

Andrea Pardini