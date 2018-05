Il quarto stato, quadro simbolo delle lotte operaie

“Il quarto stato” è un dipinto olio su tela del celebre artista Giuseppe Pellizza da Volpedo, realizzato nel 1901. E perché troviamo questo dipinto su molti volantini e molti eventi inerenti alla festa dei lavoratori?

Pellizza iniziò a lavorare a una prima bozza del dipinto definitivo, chiamata “Ambasciatori della fame“, dopo aver assistito a una delle tante proteste operaie che caratterizzarono tutta la seconda metà dell’Ottocento. Era una tarda mattinata della fine di aprile del 1891 quando nella piazza davanti Palazzo Malaspina, simbolo del potere signorile, a Volpedo in Piemonte, Giuseppe Pellizza si ritrovò dinnanzi a sé un gruppo di lavoratori incitati dalla voce coinvolgente di un leader in prima fila: lottavano a gran voce per orari di lavoro più umani e incoraggiavano l’affermarsi della nuova classe operaia nella società. Non è finita: il 1 maggio del 1891, in occasione della festa dei lavoratori a Roma, le manifestazioni furono duramente represse e punite con centinaia di morti, feriti ed arresti. Come poteva Pellizza da Volpedo rimanere indifferente davanti a cotanta ingiustizia? Come poteva non preoccuparsi di trasmettere tutto il dolore, la sofferenza e il sangue versato dai posteri, ai contemporanei?

Dopo varie versione, il quadro come lo conosciamo oggi fu realizzato nel 1901. Il “Quarto stato” dunque, che riguarda l’ultima tappa del suo percorso artistico, permane nella memoria odierna perché sancì la nascita di una nuova epoca; l’epoca in cui un popolo, unito dallo stesso nome, marciò e difese le proprie esigenze sociali, le proprie idee politiche, i propri diritti.