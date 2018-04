Trionfo della Morte, concluso il restauro: le foto

È stato annunciata oggi, sabato 7 aprile, nei laboratori dell’Opera della Primaziale Pisana in via di Campaldo, la conclusione degli interventi di restauro sul più famoso degli affreschi del Camposanto: “Il Trionfo della Morte”, di Buonamico Buffalmacco. Datato tra il 1336 e il 1342, il dipinto è l’ultima delle tre scene che compongono il ciclo del Trionfo della Morte. Il 17 giugno, il Camposanto Monumentale di Pisa riaccoglierà il dipinto restaurato, restituito alla città nella sua originaria bellezza e nella sua collocazione storica, all’angolo est della galleria sud del Camposanto. L‘affresco sarà visitabile gratuitamente per i residenti di Pisa. Sotto, le foto di Michele Bianucci

«Dopo 27 anni, si può dire concluso il ciclo di restauri che ha riportato in parete oltre 1500 metri quadrati di affreschi medioevali e tardo medioevali che ornavano le quattro gallerie», ha detto in conferenza il dottor Pierfrancesco Pacini, presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, coordinatrice e finanziatrice dell’operazione di recupero artistico dagli anni ’90, affiancata da una direzione artistica, da comitati scientifici e da restauratori specializzati. Costo dell’intera operazione di restauro: sette milioni di euro. Un risultato storico, considerato il grave livello di deterioramento delle opere a causa del tempo e dei danni dovuti alla bomba incendiaria esplosa durante la Seconda Guerra Mondiale, reso possibile da un’equipe altamente specializzata di 12 restauratori, come ha ricordato il soprintendente Andrea Muzzi.

«Il Trecento è stato il vero grande secolo degli italiani – ha spiegato il professor Antonio Paolucci, presidente della direzione artistica del restauro, a fianco del professor Caleca – I temi della vita e della morte sono stati studiati, compresi e rappresentati da grandi autori come Buffalmacco, come Dante. La morte trionfa su tutti, senza nessun riguardo per titoli e ruoli». Un dipinto imponente, potente, suggestivo, che racconta una storia sempre attuale.

«Per l’intervento, – hanno spiegato i capi restauratori Carlo Giantomassi e Gianluigi Colalucci – sono state utilizzate tecnologie innovative e particolari. La caseina sul retro dell’affresco, usata negli interventi di restauro degli anni 60, è stata rimossa con l’utilizzo di batteri. Ancora, il problema della formazione di condense è stato risolto con un retro-riscaldamento delle superficie affrescate». Dall’imponente lavoro di restauro sono venuti fuori nuovi dettagli del dipinto, prima invisibili, sotto i segni del tempo. Grazie all’intreccio di tecnica, scienza e storia dell’arte, «finalmente, – ha concluso il dottor Paolucci – il 17 giugno 2018, l’ultima ferita inferta dalla guerra al patrimonio artistico italiano sarà sanata».

Sofia Casablanca