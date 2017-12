Tuffo di Befana: ‘Yale deh, come frizza’

Pisa, 28 dicembre 2017 – Il comunicato dell’Amministrazione Comunale – In attesa del tradizionale Tuffo di Befana del 6 gennaio a Marina di Pisa giunto alla decima edizione, i promotori della manifestazione organizzata ogni anno da Avis per sensibilizzare al tema della donazione del sangue, tra cui il vicesindaco e presidente di Avis Paolo Ghezzi, Sergio Costanzo e Andrea Maggini del Pisa Road Runners, Marco Ferrato della Croce Rossa, Ornella Forti degli Amici del Mare e il vicecomandante della Polizia Municipale Tiziana Lenzi, hanno presentato quest’anno, come anteprima dell’evento, la cuffia del Tuffo di Befana.

La cuffia in silicone, con tanto di logo e slogan “Yale deh, come frizza” sarà acquistabile, al costo di 5 euro, presso la sede dell’Avis a partire dal 28 dicembre fino al 5 gennaio e poi direttamente la mattina del 6 gennaio in piazza Sardegna a Marina di Pisa.