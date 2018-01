In ricordo

Venerdì 5 gennaio, alle 18.15 alle Officine Garibaldi di via Gioberti a Pisa, si presenta “C’è Rembrandt fuori le mura di San Paolo”, il romanzo postumo di Ubaldo De Robertis: Antonio Cecconi, proposto di Calci; Renzo Zucchini, curatore della Collana Centopagine di Istos Edizioni.

Qualcosa sul libro: Cassino 1978. Paolo, un sessantenne sulla sedia a rotelle, ha perso la memoria in seguito a un evento legato alla guerra. È ora tormentato da un uomo vestito di bianco che in sogno lo chiama Carlo e lo invita a compiere un viaggio alla scoperta di sé. Paolo parte con la compagna Teresa e il nipote di lei, Lorenzo, prima alla volta di Roma, poi per la provincia di Brescia, dove, di fronte a un tempietto dedicato a San Carlo, il misterioso uomo del sogno permetterà al protagonista di riappropriarsi della sua identità .Al lettore il compito di scoprire chi è storicamente l’uomo vestito di bianco. I diritti d’autore e gli utili sono interamente devoluti alla San Vincenzo de’ Paoli pisana.

Ubaldo De Robertis è nato nelle Marche e ha vissuto a Pisa. È stato ricercatore chimico nucleare, membro dell’Accademia Nazionale dell’Ussero di Scienze, Lettere ed Arti, Premio Marcello Seta 2014 per la Cultura Umanistica e Scientifica. Ha scritto racconti, romanzi e poesie.