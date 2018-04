Inaugurata la nuova galleria dei cetacei alla Certosa

Oggi, venerdì 20 aprile alle ore 16 è stato inaugurato il nuovo allestimento dedicato a balene e delfini nella sezione del Museo di Storia Naturale della Certosa di Calci. «Nel 2014 il contesto in cui si parlava della Certosa era molto diverso, però, con l’ausilio di importanti investimenti, in tre-quattro anni la situazione è radicalmente cambiata. Il Comune c’è e i risultati si sono fatti sentire: vogliamo che la Certosa diventi il volano di tutto il territorio» dichiara Massimiliano Ghimenti, sindaco di Calci, in occasione dell’inaugurazione.

Sono intervenuti in conferenza anche il Professor Bianucci, docente universitario del dipartimento di Scienze della Terra, che ha presentato l’affascinante mondo marino attraverso un breve percorso storico-evolutivo, e la ricercatrice in paleontologia, Chiara Sorbini, che ha introdotto ai presenti le otto isole tematiche che caratterizzano la mostra. Spiega: «Il punto focale di ogni argomento è riassunto in ciascun pannello di vetro, accompagnato da modellini tattili in scala e filmati esplicativi».

La Galleria, sicuramente una delle più suggestive di tutto il Museo, espone una delle collezioni di scheletri di delfini e balene più importante al mondo, prima in Italia per varietà delle specie rappresentate e unica a possedere esemplari adulti completi di Balenottera azzurra, Balenottera boreale, Megattera e Balena franca. Complessivamente la nuova esposizione si compone di oltre 50 esemplari di cui: 28 scheletri attuali, 9 reperti fossili, 11 modelli a grandezza naturale e diversi preparati anatomici d’epoca. L’importanza di questa collezione non è solo scientifica ma anche storica, essendo stata raccolta fra la fine del diciannovesimo secolo e gli inizi del ventesimo principalmente ad opera di Sebastiano Richiardi, direttore del Museo e rettore dell’Università.

Aurora Parisi