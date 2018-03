L’Anpana cattura una nutria e la libera in Arno

Su segnalazione della Polizia Municipale di Pisa, alle ore 13.30 del 5 marzo, i volontari A.N.P.A.N.A. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Pisa, hanno catturato una nutria (meglio noto anche come castorino, Myocastor coypus) che si era nascosta all’interno dell’entrata di un condominio in via Lavagna a circa 300 metri dal fiume Arno, nel pieno centro della città. La cattura non è stata affatto semplice, visto l’aggressività del mammifero roditore. Tale reazione infatti si manifesta quando l’animale si sente in pericolo oppure in stato di stress o ancora di paura, come in questo caso. Appena iniziate le operazioni per la cattura, la nutria ha morso prepotentemente l’attrezzo usato per spingerla dentro la gabbia. Il rischio era che aggredisse i volontari A.N.P.A.N.A. intervenuti, anche se esperti in cattura di varie specie animali, poiché appartenenti al Nucleo NSA (Nucleo Salvamento Animali). Dopo circa 20 minuti, con tutte le cautele del caso, gli Operatori sono riusciti a far entrare il grosso roditore nella gabbia e dopo aver verificato lo stato di salute dell’animale, come da video, hanno proceduto alla sua liberazione nel fiume Arno. Spesso quando il fiume è in piena, questi animali cercano rifugio in zone asciutte con il rischio di fare una brutta fine.

Ricordiamo infatti a tutti i cittadini che le nutrie sono roditori di grandi dimensioni, con lunghezza della testa e del corpo tra 430 e 635 mm, la lunghezza della coda tra 255 e 425 mm, la lunghezza del piede tra 120 e 150 mm, la lunghezza delle orecchie tra 25 e 30 mm ed un peso tra 5 e 10 kg, talvolta fino a 17 kg. Nel caso di ritrovamento di questi animali, si raccomanda di non toccarli o cercare di catturarli. Un loro morso può staccarvi un dito e porta malattie gravi come la rabbia e la leptospirosi.

E’ necessario avvisare prontamente la Polizia Municipale o il Comune di Pisa – Direzione Ambiente, che procederà ad allertare il personale specializzato A.N.P.A.N.A. Pisa del Nucleo Salvamento Animali (NSA), oppure scrivere a segnalazioni.pisa@anpana.toscana.it, o ancora telefonare al cellulare per le emergenze: 347.7687762.

Fonte: A.n.p.a.n.a. Pisa