Le Officine Garibaldi: il cantiere delle idee

La BLOG, Biblioteca delle Officine Garibaldi, inaugura un ciclo di incontri e di letture chiamato Poesia in cantiere, che consisterà in una rassegna di poesia fatta da tre incontri con tre autori che affronteranno temi diversi, aperto a tutta la cittadinanza. Il progetto prevede la donazione alla biblioteca di uno o più testi di poesia da parte dei poeti che partecipano all’iniziativa per contribuire alla creazione di una Sezione Poesia all’interno della Blog. Gli incontri con gli autori si apriranno con un incontro informale presso la caffetteria delle Officine Garibaldi con un Con Tè, Con-Verso. L’obiettivo è quello di rendere le Officine Garibaldi un vero e proprio centro polifunzionale.

Il primo incontro sarà il 3 aprile alle 17, con lo scrittore Franco Donatini, che si soffermerà sull’associazione tra poesia e surrealismo, concentrandosi in particolare sulla figura di Dalì. Il titolo dell’incontro è “La poesia nell’arte, tra Chagall e Dalì“.

Il secondo incontro sarà il 10 aprile alle 17, con il poeta Vincenzo Mirra, ideatore del progetto, sarà incentrato sull’associazione poesia e lirica. Il tema affrontato è “Voce del verbo sentire“.

Il terzo incontro, il 17 aprile alle 17, sarà con il poeta e curatore di numerosi eventi di poesia Marco Incardona, che affronterà il tema della caducità delle cose.

Giovedì 22 marzo alle 18, il Prof. Franco Donatini, presenterà inoltre il suo corso di scrittura creativa di livello base, che si svilupperà in 12 lezioni a cadenza settimanale della durata di due ore l’una. Il corso inizierà ad aprile e si terrà il giovedì sera dalle 20.45 alle 22.45, ed è indirizzato a tutti coloro che (con esperienza o no) vogliono approfondire le conoscenze tecniche della scrittura e della narrazione ed apprendere gli strumenti teorici e pratici per scrivere un racconto o un romanzo. Per informazioni ed iscrizioni potete scrivere a formazione@officinegaribaldi.it o chiamare il numero 050.8068970

Sempre giovedì 22 marzo, dalle 20.15, inizierà la rassegna organizzata da Paim, Teatro di sogni e Officine Garibaldi chiamata “La ludopatia al cinema“, un cineforum con apericena con un modo diverso per affrontare un argomento così delicato come quello delle ludopatie e del gioco di azzardo. La rassegna è composta da 6 date, e per l’occasione sono stati scelti dei film per ogni decennio, partendo dagli anni ’60. Questo per far sì che si possa analizzare com’è cambiata nel tempo la concezione del vizio del gioco. La visione del film è legata all’apericena, ed avrà un costo di 8 euro.

Il primo film in visione, giovedì 22 marzo è Lo Spaccone, con l’intervento della Presidente della SdS Sandra Capuzzi. Successivamente saranno proiettati:

giovedì 29 marzo – Febbre da Cavallo

giovedì 5 aprile – Il Giocatore

giovedì 12 aprile – Tris di donne e abiti nuziali

giovedì 19 aprile – 2 Biglietti della lotteria

giovedì 26 aprile – The dark horse

Ma non è finita qua: venerdì 23 marzo, alle ore 15, si terrà un convegno con tema “Adolescenti naufraghi nella rete. Rischi e pericoli delle nuove tecnologie“. Si tratta di una giornata di informazione e formazione sui temi del bullismo, cyber bullismo, violenza psicologica e disagio giovanile. Intervengono Sandra Capuzzi, Simona Cotroneo, Giovanna Bellini, Alfredo Bassioni, Renzo Piz, Cosma Ognissanti e Davide Rondoni, modera Manuela Arrighi. L’evento è aperto alla cittadinanza.

Sempre venerdì 23 marzo, alle 17.30, si terrà un seminario dal titolo “Il lusso della scelta: be freelance, be social“, tenuto da Umberto Macchi, social media expert. Partendo dalla situazione attuale legata al mondo di internet e dei social network, l’incontro si concentrerà sulla creazione di un Personal Branding che aiuti le persone a trovare contatti e clienti utilizzando al meglio questi nuovi potenti mezzi di comunicazione. L’obiettivo è mostrare quanto sia in espansione il mondo del web e fornire ai partecipanti gli strumenti pratici per iniziare da subito a creare business.

