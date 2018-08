L’edicola direttamente sul computer

Non tutti sanno di avere a disposizione gratuitamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 quasi 6000 tra quotidiani e periodici e moltissime altre risorse quali e-book, audiolibri, filmati e molto altro. È quanto offre il servizio gratuito della Regione Toscana MLOL-Media Library On Line, la più importante piattaforma per il prestito digitale in Italia, disponibile in 5.500 biblioteche di 19 regioni e 9 paesi stranieri.

Attraverso il portale si possono consultare migliaia di giornali provenienti da tutto il mondo, prendere in prestito gli ebook dei maggiori editori italiani, ascoltare musica e audiolibri in streaming e download e accedere a migliaia di altre risorse digitali.

L’edicola di MLOL mette a disposizione migliaia di quotidiani e periodici da tutto il mondo (Cina, Arabia Saudita, Albania, Senegal, Sudan, Nigeria, Romania, Ucraina, Russia) consultabili in versione digitale. Non la versione online dei quotidiani ma il corrispettivo della versione cartacea. Le testate della banca dati possono essere lette su computer, smartphone e tablet.

Come accedere a MLOL

Per accedere alla piattaforma MLOL bisogna essere iscritti alla biblioteca e richiedere un proprio account e password personali. Oltre alla Biblioteca SMS e alle BLOG Officine Garibaldi si può richiedere l’iscrizione a MLOL anche alle biblioteche di: San Miniato, Pontedera, Santa Maria a Monte, Cascina, Volterra, Vicopisano, San Giuliano Terme, Calcinaia e Ponsacco.

Una volta che avrai ricevuto username e password, sarà sufficiente che tu disponga di una connessione Internet per accedere al sito e iniziare a consultare le risorse disponibili, da qualsiasi luogo e da qualunque dispositivo. Per effettuare il login seleziona dal menu a tendina la tua biblioteca o il sistema bibliotecario presso cui ti sei iscritto al servizio e inserisci le tue credenziali.

In base ai contenuti commerciali che la biblioteca ha scelto di acquistare, nella collezione indicata come “Risorse MLOL” si possono trovare ebook dei maggiori editori e gruppi editoriali italiani da prendere in prestito per 14 giorni, un’edicola con quasi 6.000 quotidiani e periodici da tutto il mondo, audiolibri e musica. Trattandosi di contenuti commerciali, la disponibilità dipende naturalmente dalla biblioteca, che, anche in base al proprio budget, può stabilire quali risorse rendere disponibili.

La collezione delle “Risorse OPEN”, invece, è sempre accessibile per tutti ed è composta da oltre 560.000 risorse aperte. Una selezione di oggetti digitali curata anche con la collaborazione delle biblioteche; una collezione completamente gratuita di ebook, audiolibri, spartiti musicali, risorse audio e video, e-learning, mappe e molto altro ancora.

Tutti i dettagli su: http://www.medialibrary.it/help/guida.aspx

Che cos’è MLOL

Tiziana Paladini