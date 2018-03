L’iniziazione di un adolescente al mondo degli adulti

Tra fine Ottocento e inizio Novecento, durante la cosiddetta “Belle Époque“, a Vienna fiorì una letteratura dalle caratteristiche inimitabili, fatta di opere, ambientate nel grande e ricco impero asburgico, in cui si mescolano storie di vita brillante e dissoluta, critica del mondo borghese, ambiguità e decadenza morale, trasgressione, erotismo; una letteratura infine imbevuta di psicologia e di psicoanalisi, scienza nata proprio in quegli anni e in quella città per opera di Sigmund Freud. Freud era ebreo, ed ebrei sono una buona parte degli scrittori che questa letteratura crearono.

Stefan Zweig (1881-1942) era uno di loro: figlio di un industriale, appartenente alla buona borghesia viennese, scelse la carriera giornalistica e letteraria e produsse una serie di opere saggistiche e narrative che lo resero famosissimo ai suoi tempi. La novella “Bruciante segreto“, pubblicata da Adelphi, è una delle sue opere più note, uscita nel 1911.

La storia è quella della iniziazione al mondo degli adulti di un adolescente, il dodicenne Edgar, attraverso la scoperta dell’eros e dei suoi segreti. Il ragazzo è in convalescenza dopo una malattia a Semmering, lussuosa località di montagna sulle Alpi austriache, insieme con la madre, moglie annoiata di un avvocato viennese, non più giovane ma piacente. La donna non resiste al richiamo della trasgressione e cede al corteggiamento di un ambiguo barone incontrato per caso in albergo, annoiato anche lui e in cerca di facili divertimenti. L’uomo riesce nel suo intento offrendo meschinamente al ragazzo, che ne è dapprima entusiasta, la sua amicizia, per avvicinarsi in realtà alla madre. Inizialmente ignaro spettatore del sorgere e dello svilupparsi della passione amorosa tra i due, Edgar, in un crescendo di turbamento e risentimento, è sempre meno fiducioso e sempre più consapevole del fatto che qualcosa lega la madre e il barone e modifica il loro comportamento nei suoi confronti, qualcosa che non comprende e per il quale è messo da parte, soffrendone terribilmente. Quando infine li scopre insieme e si rende conto di essere stato tradito, usato e fatto oggetto di menzogne, ha una reazione scomposta che mette fine all’intrigo e a rischio la reputazione della madre. Ma Edgar, superata questa girandola di violente e dolorose emozioni, è adesso consapevole di come sia il mondo degli adulti, con tutte la sue menzogne e ambiguità, e davanti al padre, che per lui incarna la “legge”, saprà come gestire il “bruciante segreto” del quale è a conoscenza, mostrandosi non più un ingenuo adolescente. Supera così il rito di passaggio dall’innocenza verso il mondo degli adulti, dal quale si era fino a quel momento sentito escluso.

La lettura di questa intensa novella è gradevole per la tensione che sa creare, per la approfondita analisi psicologica dei tre personaggi e per la raffinata ambientazione mitteleuropea, che permette al lettore di immergersi per qualche ora nel “mondo di ieri”, come Zweig definì la Felix Austria della sua gioventù. Buona lettura ai lettori di PisaInforma.

Gabriel Gabrielli