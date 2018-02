Lo spazio: una storia umana di sogni, scienza e tecnologia

Si è svolta oggi, mercoledì 7 gennaio, la giornata di studio promossa da Scuola Superiore Sant’Anna e dalla 46esima Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare, il cui obiettivo è stato presentare il quadro aggiornato dei contributi della ricerca scientifica in relazione alla “conquista” dello spazio.

Hanno partecipato relatori provenienti dalle istituzioni universitarie e della ricerca dell’area pisana, dell’Aeronautica Militare, dell’Agenzia Spaziale Italiana. I contributi hanno spaziato dall’economia alla fisica, alla fotonica (tecnologia che unisce luce e silicio per rivoluzionare il mondo delle telecomunicazioni) alla biologia molecolare e alla medicina.

Il convegno è nato da un’idea del Rettore del Sant’Anna Perata e del Comandante della 46esima Brigata Aerea Iadicicco, che hanno voluto mettere a sistema le rispettive competenze e capacità, della Scuola e dell’Aeronautica Militare. Attorno all’idea iniziale, si sono coagulati altri contributi accademici.

L’esplorazione spaziale è uno degli esempi di uso duale delle risorse e delle competenze della Difesa. Il convegno di oggi testimonia la collaborazione e l’apertura della Forza Armata verso il mondo accademico, in questo caso con la Scuola Sant’Anna.

L’Aeronautica Militare è sempre disponibile a condividere delle proprie capacità per il Paese, anche in ambito spaziale. Al convegno l’Aeronautica Militare ha contribuito con due relatori: il Colonnello Marco Lucertini del Reparto di Medicina Aeronautica e Spaziale dell’Aeronautica Militare, che ha trattato il tema della fisiopatologia dell’uomo in volo, e con il Tenente Colonnello Walter Villadei, astronauta, che ha illustrato passato, presente, e futuro dell’esplorazione spaziale.

La giornata era rivolta principalmente agli studenti degli ultimi anni degli istituti di istruzione secondaria e a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio l’avventura umana nello spazio.

(fonti: Scuola Superiore Sant’Anna e 46esima Brigata Aerea)