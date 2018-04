Lo sport per ripartire

Sono circa 3mila i toscani che vivono con una lesione al midollo spinale, una condizione che, con diversi gradi di gravità, compromette le funzioni motorie e sensoriali. «L’incidenza è in diminuzione – spiega la dottoressa Giulia Stampacchia, direttrice dell’unità operativa mielolesi dell’azienda ospedaliera universitaria pisana – tra i 60 e i 120 nuovi casi l’anno in Toscana, grazie sopratutto alla maggiore sicurezza delle automobili. I traumi rimangono la prima causa di mielolesioni (78%), seguiti da malattie infettive e degenerative. La prevalenza rimane agli stessi livelli perchè l’aspettativa di vita è aumentata».

Il 5 aprile si è tenuta la giornata nazionale delle lesioni del midollo spinale, con un convegno rivolto a medici di famiglia, alle persone con lesione del midollo spinale, ai familiari ed amici e a tutti i cittadini interessati. Il tema è stato “Promuovere lo sport nelle persone con lesione del midollo spinale”. Il professor Fabio Galetta, direttore medicina dello sport dell’Aoup, ha presentato i dati scientifici che confermano che «lo sport porta benefici alle persone con mielolesione, aumentando la qualità e l’aspettativa di vita». Di benefici lo sport ne porta tanti anche a livello psicologico. Lo sostengono Claudio Rigolo, presidente dell’associazione Sport Insieme Livorno Onlu ed atleta paralimpico di Atlanta 1996, Riccardo Cavallini, vincitore Giro d’Italia di Handbike cat H1, ed il campione di fioretto Martino Serravalli. Tutti e tre sono intervenuti all’iniziativa raccontando la loro storia e cosa li ha spinti, alcuni anni dopo l’incidente, a rimettersi in gioco.

Il dottor Antonio Agostinelli, vicepresidente del comitato paraolimpico toscano ha spiegato che c’è un «aumento delle persone con mielolesione che fanno sport, +72% negli ultimi anni, oltre 600». Nonostante questa crescita, sono ancora tante le persone con disabilità che non fanno sport, in parte per motivi psicologici, in parte perchè manca una vera e propria promozione delle possibilità che ci sono, anche differenziate a seconda della mielolesione. Per questo il dottor Figlini presidente dell’ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri di Pisa ed ex-presidente dei medici di famiglia si è detto «disponibile ad aiutare, raggiungendo i 4.400 medici di famiglia della provincia, perchè sono ancora in tanti a non conoscere le varie possibilità che ci sono – e inoltre ha proposto – un censimento delle persone con mielolesione per arrivare a tutti». Di strada da percorrere infatti ce n’è ancora tanta, come ha detto anche il dottor Di Ciolo professore di educazione fisica e docente di scienze motorie e attività sportive per persone disabili.

Raffaele Zortea

