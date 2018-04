Mani e braccia robotiche si sfidano in una gara in spiaggia

Grazie alla Scuola Superiore Sant’Anna, l’Italia ospita la prima conferenza internazionale sulla “RoboSoft 2018“, area di ricerca in forte crescita, che attrae interesse scientifico e importanti investimenti nei paesi e nelle istituzioni scientifiche più importanti al mondo, seguita da una competizione curiosa ed insolita…

Arrivano “i giochi senza frontiere” di prototipi robotici ispirati al mondo animale e vegetale. La gara di sabato 28 aprile ai Bagni Pancladi di Livorno, coinvolge 15 prototipi di robot soft sviluppati da istituzioni universitarie e da centri di ricerca italiani (è presente il team di IIT, la Scuola Superiore Sant’Anna in quanto organizzatrice non può partecipare), francesi, inglesi, statunitensi, coreani. Ad attendere i prototipi “soffici” due percorsi pronti a dimostrarne le capacità di locomozione e di manipolazione. In uno scenario costruito su misura, in riva al mare, i robot ispirati alle piante, agli insetti, o soffici come palloncini sono chiamati ad attraversare pavimenti sabbiosi, a rimpicciolirsi per entrare in piccole aperture e a muoversi in maniera delicata tra strutture fragili. In questo contesto e nello stesso tempo, braccia di gomma e mani soffici con dita di silicone hanno il compito di afferrare oggetti assai fragili, di aprire porte e di entrare in spazi dalle dimensioni ridotte. Sarà una specie di “Talent” per dimostrare i progressi della ricerca, preludio ai compiti che svolgeranno in scenari reali, dalla biomedicina alla chirurgia.

“Ospitare la prima edizione della conferenza internazionale di ‘Soft Robotics’ a Livorno – spiega Cecilia Laschi della Scuola Superiore Sant’Anna, coordinatrice scientifica e la prima ad aver realizzato un robot soft ispirato al mondo animale, per la precisione al polpo – è un bellissimo riconoscimento del lavoro svolto in questo settore, una dimostrazione di come l’Europa e l’Italia siano leader nella robotica e nelle sue linee di progresso più innovative, e un ottimo inizio per le attività del Centro di Robotica Marina dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna nella nuova sede dello Scoglio della Regina”.