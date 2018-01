Nubifragio del 9 e 10 dicembre, finanziamenti a tasso zero

La Giunta regionale ha approvato le linee guida per l’emanazione del bando per la concessioni di micro–finanziamenti a tasso zero a favore delle imprese agricole e della pesca delle province di Livorno e Pisa colpite dall’evento alluvionale del 9 e 10 dicembre 2017. Il decreto dirigenziale che emana il bando sarà approvato giovedì 11 gennaio. Oggi è stato presentato dalla Regione alle organizzazioni professionali presso la Camera di Commercio di Livorno. Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 gennaio.

L’obiettivo è quello di favorire una rapida ripresa delle imprese danneggiate. L’agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a tasso zero sia per gli investimenti che per spese di liquidità. L’intervento è attuato in regime “de minimis”. La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi con un preammortamento di 24 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni. La durata del finanziamento va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro

Fonte Regione Toscana