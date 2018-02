Inseguimento a Cisanello, tra manovre spericolate e contromano: il video

Si è conclusa ieri, martedì 27 febbraio, un’operazione ad alto impatto disposta dal Ministero dell’Interno e incentrata sul controllo dei veicoli che ha visto impegnati centinaia di agenti della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale. “L’operazione Safety Car, giunta alla sua seconda edizione, ha prodotto brillanti risultati” spiega la Questura in una nota. Nel corso della settimana scorsa, in tutta Italia, sono state recuperate e restituite ai legittimi proprietari 618 veicoli provento di reati contro il patrimonio, tra cui 27 autocarri, e di arrestare 101 persone e di denunciarne in stato di libertà 352. L’utilizzo su tutto il territorio delle moderne tecnologie del sistema Mercurio ha consentito di controllare 983.427 veicoli, dei quali 802.801 con sistema automatizzato e 180.626 con sistema manuale, nonché 65.396 persone. Il fenomeno dei furti di autovetture e motocicli costituisce costante motivo di allarme sociale nel nostro Paese, gravando sulle finanze delle famiglie a causa della continua lievitazione dei costi assicurativi. Il valore complessivo degli automezzi recuperati è superiore ai 5,5 milioni di euro.

A Pisa, gli uomini della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine della Toscana e delle Specialità della Polizia di Stata hanno svolto un’attività capillare, sottoponendo a controllo circa 1000 veicoli. Nell’ambito dell’operazione sono state rinvenute due autovetture rubate, una all’interno di un’area di parcheggio sui lungarni ed un’altra abbandonata in un parcheggio prossimo all’aeroporto, che sono immediatamente state restituite ai legittimi proprietari. Sono state anche sottoposte a fermo 6 autovetture perché circolanti in assenza di assicurazione.

Ci sono stati anche momenti di tensione per la circolazione cittadina quando, sabato scorso, in prossimità della rotonda che da via Bargagna conduce all’Ospedale, un uomo alla guida di una Fiat Punto ha cercato di eludere il controllo di una pattuglia della Squadra Volante. Il conducente, nonostante la pattuglia avesse intimato con il lampeggiante di accostare, per eludere il controllo, ha iniziato a porre in essere una serie di manovre spericolare, prendendo contromano prima la rotonda dell’Ospedale, poi un tratto di via San Pio da Pietralcina. Dopo un lungo inseguimento, la pattuglia è riuscita a intercettare il veicolo, a fermare l’uomo a bordo, un ventenne italiano che era alla guida del mezzo senza patente e senza assicurazione. Date le gravissime manovre compiute per eludere il controllo il ragazzo, oltre ad essere stato sanzionato per le violazioni amministrative della guida senza patente e con veicolo privo di copertura assicurativa, è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Fonte Questura di Pisa