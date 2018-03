Ozmo, da Pisa a New York andata e ritorno

Torna sempre più spesso nella sua città, Ozmo, street artist di fama internazionale. Questa volta lo ha fatto per raccontarsi a Palazzo Blu, ripercorrendo la sua vita artistica. L’inizio è stato negli anni ’90 quando si inizia a parlare di graffiti e graffitari: opere illegali, disegnate sui muri di edifici pubblici o provati. A poco a poco, però, questa forma artistica si guadagna il suo spazio, iniziano le prime mostre e l’interesse da parte degli appassionati più accorti. Ozmo segue tutte queste tappe e dai disegni stilizzati, presto impone il suo stile figurativo, dando un forte impulso a a questa forma di disegno pubblico verso una vera e propria forma d’arte.

La consacrazione arriva nel 2007 «con la mostra sulla street art ideata da Vittorio Sgarbi al padiglione d’arte contemporanea di Milano. Con quella siamo diventati archistar». Tutti ricercano questi artisti perfino in un piccolo comune siciliano, Campofelice di Roccella. Lì, Ozmo e compagni sono chiamati a rigenerare ambienti e opere mai terminate, come il palazzetto dello sport. Ma alla fine, l’opera più bella è la Santa Rosalia che Ozmo dipinge su un condominio. «L’ispirazione mi venne studiando quel paese e quella Sicilia, dove Santa Rosalia è la Santa Patrona». Lo studio della città dove si dipinge unito alla potenza figurativa mutuata dalla tradizione pittorica italiana, rendono Ozmo un artista a tutto tondo e apprezzato in tutto il mondo.

Molti i suoi interventi anche in Italia. Ad Ancona, il discusso murales con la rivisitazione dell’”Incoronazione della Vergine” di Lorenzo Lotto, conservata in una chiesa locale, capovolgendo le teste della Madonna e del Bambino. Oppure il murales “Voi valete più di molti passeri”, una impietosa e satirica metafora del potere e della nostra società.

Naturalmente non si possono dimenticare gli interventi a Pisa. Del 2013, il murales interno del centro espositivo SMS, che propone una riletutra dell’Orlando Furioso; nell’estate 2017, arriva invece, un altro regalo alla città: l’iconico e ormai famoso ritratto a Galileo, realizzato in via Conte Fazio a Porta a Mare all’interno del festival di street art “Welcome to Pisa Festival”.

Luca Della Maggiora