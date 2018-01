Riaperta la biblioteca provinciale: le foto

Riaperta la Biblioteca Provinciale di Pisa nella nuova sede delle Officine Garibaldi. Con una veste rinnovata e con un nuovo nome: “Blog”, luogo di promozione culturale e aggregazione sociale che possa avvicinare ogni persona alla lettura e allo studio e fornire approfondimenti su varie tematiche. Sotto, le foto di Matteo Del Rosso

20mila libri, oltre 100 postazioni di lettura, di cui una motorizzata per i disabili, aperta gratuitamente. È suddivisa in 5 ambienti tematici al piano terreno con, al piano interrato, l’archivio dei volumi disponibili in sede. Basandosi sulle aree tematiche delle Officine, la biblioteca “Blog” valorizzerà in particolare le monografie attinenti la multiculturalità (con il patrimonio documentale del Centro Nord-Sud), il settore sociale e la psicologia, l’arte, Pisa e il suo territorio, i viaggi, lo sport. Per quanto riguarda l’emeroteca, accoglierà i più di 5000 microfilm di quotidiani, patrimonio più unico che raro, della ex-provinciale e tutti i quotidiani rilegati fino all’anno 2000, la più grande collezione in Toscana

Gli orari di apertura della Biblioteca saranno, fino al 27 gennaio, ridotti per permettere di concludere il trasferimento del materiale: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30. Dal 29 gennaio l’orario diventa dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30