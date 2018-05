Pisa, 15 maggio 2018 – Il comunicato dell’Amministrazione Comunale – Inaugurata martedì 15 maggio presso la Camera di Commercio di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele a Pisa la mostra RotarinArt. Si tratta di un concorso d’Arte, organizzato dai Rotary Club Galilei e Pacinotti di Pisa, in ricordo dello scultore Angelo Ciucci, insieme al Roatary club di Massa e Carrara, riservato agli studenti che frequentano i Licei Artistici della Regione Toscana, per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di una opera scultorea, una realizzazione grafica ed una pittorica, avente come tema “Incontri”.

Partecipano al concorso, patrocinato dal Comune di Pisa e dalla Camera di Commercio, 12 scuole con 56 opere complessive, divise per le tre sezioni (grafica, pittorica e Scultorea). Questi gli orari di visita alla mostra che verrà inaugurata il prossimo 15 maggio alle ore 10: martedì 15 maggio ore 10 -13 e 14 -17:30; mercoledì 16 maggio ore 9 – 13; giovedì 17 maggio ore 10 – 13 e 14 – 17:30; venerdì 18 maggio 2018 ore 9 – 13. Sabato 19 maggio alle ore 10 avranno luogo le premiazioni. La mostra chiuderà i battenti alle ore 13.

Sono 12 i licei che hanno partecipato all’iniziativa: Carrara “Artemisia Gentileschi”

Pisa “Franco Russoli”; Lucca “Augusto Passaglia”; Cascina “Franco Russoli”; Carrara “Pietro Tacca”; Volterra “Giosuè Carducci”; Massa “Felice Palma”

Presente all’inaugurazione della mostra l’assessore alla cultura del Comune di Pisa. Sotto le foto di alcune delle opere esposte.