Salute, stop alle liste d’attesa per 13 esami

La risposta della sanità pisana per l’abbattimento delle liste di attesa per prestazioni specialistiche è il tema di tre incontri pubblici organizzati dai Consigli Territoriali di Partecipazione. Si parte con i CTP 1 e 2: lunedì 19 febbraio alle ore 18 presso la sala delle conferenze della Misericordia di Pisa (Villaggio CEP, via Gentile da Fabiano 1/a). Si continua martedì 20 febbraio, alla stessa ora, organizzato dal Ctp 5 e 6 alle Officine Garibaldi, per finire il 12 marzo (luogo e orario da definire) con l’iniziative di CTP 3 e 4. Gli incontri saranno aperti dai presidenti dei CTP (Verter Tursi, Benedetta di Gaddo, Marco Biondi, Giacomo Mazzantini, Alfredo Solarino, Federica Ciardelli) e vedranno partecipazione in veste di relatori del dottor Carlo Tomassini, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana e del dottor Marco Rossi, cardiologo tra i primi ad impegnarsi nell “Open Access” attivato per prestazioni cardiologiche presso l’ospedale Santa Chiara, già tre anni fa.

Si chiama “Open Access” ed è il nuovo modello organizzativo per snellire le liste di attesa delle prime visite per i pazienti del territorio pisano (ex Asl 5) messo a punto con successo, ormai circa 3 anni fa, dall’Aoup e dall’Asl Toscana nord-ovest, in collaborazione con i medici di famiglia e il privato accreditato (ossia tutte le strutture sanitarie private, accreditate dal Servizio sanitario nazionale per erogare prestazioni per conto dello stesso alle medesime tariffe). Attualmente sono 13 le linee di Open access attivate sul territorio pisano e altre se ne aggiungeranno nel corso dell’anno: visita cardiologica (che comprende anche elettrocardiogramma ed ecocardiografia); visita neurologica; visita oculistica; visita otorinolaringoiatrica; visita dermatologica; ecografia dell’addome; ecografia mammaria; ecografia tiroidea; altre ecografie muscolo-scheletriche; Tc torace.

Qual è il segreto del successo dell’Open Access? La separazione dei flussi delle prime visite dalle visite di controllo (il cosiddetto “follow-up”), la conoscenza esatta della domanda mensile espressa dalla medicina generale su un determinato territorio per una determinata prestazione (es: quante visite cardiologiche al mese prescrivono i medici di famiglia sul territorio pisano?), l’equilibrio fra domanda e offerta, la programmazione delle prestazioni su una agenda annuale, a scorrimento giornaliero, in cui ad ogni giorno consumato se ne aggiunge uno libero; il monitoraggio quotidiano della saturazione delle agende su uno spazio temporale di tre giorni e la garanzia di ottenere quindi la prenotazione non oltre il terzo.