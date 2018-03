Spasso al museo

In occasione delle festività di Pasqua, i musei dell’Università di Pisa, in collaborazione con la Regione Toscana, Unicoop Firenze e Comune di Pisa, organizzano nelle giornate del 29 e 30 marzo i campi pasquali: “S-passo al museo“

Al Museo della Grafica “Pasqua al museo” (età 6-11 anni) – Venerdì 29 marzo NaturAmiamo, sabato 30 marzo Pasqua in fiore. Dalle 8.15 alle 14.15 laboratori creativi dove i giovani partecipanti potranno divertirsi a realizzare manufatti artistici ispirati alla Pasqua e alla primavera sperimentando diverse tecniche artistiche (tempera, acquerello, assemblaggio). Sono previsti la merenda e il pranzo al sacco che dovranno essere forniti dai genitori. Gli incontri saranno attivati con un numero minimo di 6 partecipanti e un massimo di 18. La locandina

Presso l’Orto e Museo Botanico “Orto in campo” (età 6-11 anni) – Due giorni per scoprire divertendosi tante notizie scientifiche delle piante dell’Orto e del Museo Botanico. Venerdì 29 e sabato 30 marzo, dalle ore 8.15 alle ore 14.15. Attività in programma – I dinosauri verdi: nell’orto e al museo le piante del tempo dei dinosauri. Fiorin fiorello: la primavera è alle porte e ci regala fiori bellissimi da portare a casa. Il campus verrà attivato con un minimo di 6 e un massimo di 15 bambini. Possibilità di pranzare al sacco. La locandina

Alla Gipsoteca di Arte Antica: “Caccia al tesoro mitica con Adone il cacciatore” (età 5-11 anni) – Venerdì 29 e sabato 30 marzo dalle 9 alle 13. Una golosa “Caccia alle uova” sulle orme della mitologia greca e romana. Attraverso il racconto e la messa in scena di miti e storie ambientate nel mondo della Grecia antica, i bambini impareranno a conoscere le divinità e le creature del bosco, accompagnando Adone, Venere e le altre divinità nella ricerca di golose uova di cioccolato. La locandina

Al Museo degli Strumenti per il Calcolo: “Science Camp – Storie di Scienza per i giovani scienziati curiosi” (età 6-12 anni) – Venerdì 29 e sabato 30 marzo, dalle ore 8.15 alle ore 14.15. Attività in programma – Rosalind Franklin e il segreto della vita. Impara a dirigere il traffico con Dijkstra. Il campus verrà attivato con un minimo di 6 e un massimo di 18 bambini. Possibilità di pranzare al sacco. Iscrizioni anche online a questo link. La locandina

Costi – Per Museo del Calcolo, Orto Botanico e Museo della Grafica: 25€ per una giornata a scelta, 40€ per due giorni; per la Gipsoteca 15€ una giornata, 25€ tutti e due i giorni. Riduzione del 10% per soci Unicoop Firenze, dipendenti Università di Pisa, dipendenti Comune di Pisa (solo per Museo della Grafica), coppie di fratelli/sorelle (solo per la seconda iscrizione). Gli sconti non sono cumulabili. Info e prenotazioni: educazione.sma@unipi.it, telefono 050 2211372 (da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13). Le prenotazioni saranno accettate entro martedì 27 marzo.